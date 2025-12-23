El Banco Provincia lanzó un amplio paquete de beneficios especiales con descuentos y propuestas exclusivas de compras que se realicen a través de la aplicación Cuenta DNI y beneficios especiales en cuotas con las tarjetas de la empresa financiera bonaerense. En el marco de lo que será el verano 2026, permitirá pagar hoteles y alojamientos en hasta 6 cuotas sin interés, tanto en pagos presenciales como electrónicos.

La propuesta abarca a balnearios adheridos, entretenimiento y locales vinculados al rubro automotor, como por ejemplo, gomerías.

Las iniciativas alcanzan a la billetera virtual y a las tarjetas de crédito de la entidad bancaria, que buscan acompañar el consumo durante el marco de las fechas festivas y la temporada estival en nuestro país.

Banco Provincia lanzó un amplio paquete de promociones con Cuenta DNI para el verano 2026

Los meses de verano llegan con grandes oportunidades para quienes planean viajar dentro del territorio bonaerense. Banco Provincia prepara una agenda completa de promociones, que abarcan compras diarias, turismo y actividades recreativas, con el objetivo de fortalecer el movimiento comercial durante la temporada alta.

Para acceder a las promociones especiales de la plataforma de E-commerce Provincia Compras, es requisito excluyente ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

A las promociones de Cuenta DNI se le suman las acciones vinculadas a las tarjetas de crédito del banco:

- Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés.

- Automotores y gomerías: 6 pagos sin interés.

- Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés.

- Entretenimiento: 25% de descuento con tope de $10.000 por transacción y 4 cuotas sin interés.

- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías (del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero).

Cuenta DNI: descuentos para Navidad y Reyes

El paquete de beneficios incluirá promociones para los regalos de Navidad y Reyes. Entre el 20 y el 23 de diciembre, y el 5 de enero de 2026, habrá un 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en rubros como: indumentaria, juguetería, farmacias y librerías, entre otros.

Los descuentos de Banco Provincia para espectáculos teatrales y conciertos para el verano 2026

Para las ofertas del rubro del entretenimiento, precisamente en lo que respecta a conciertos y espectáculos teatrales, Banco Provincia ofrecerá un 25% de ahorro con tope de reintegro de $10 mil por transacción, junto a la posibilidad de financiar el pago de las entradas en hasta 4 cuotas.

En tanto que, Cuenta DNI brindará servicios para eventos gratuitos de la comunidad bancaria e integrará ofrecimientos destinados a la demanda turística durante la temporada de verano 2026.

