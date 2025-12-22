Nuevo aumento de la VTV en provincia de Buenos Aires: a partir de cuándo pasará a costar casi $100.000

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento sobre el valor de la VTV para el verano 2026, a través de la Resolución N° 369/2025 publicada en el Boletín Oficial, que fijó una suba del 21% para los montos que deberán abonar los propietarios de los vehículos de hasta 2.500 kilos. El incremento se suma a una serie de ajustes escalonados que se aplicaron durante los últimos dos años.

A partir del 16 de enero del año entrante, los autos particulares pasarán a pagar un total de $97.057, 65 para llevar a cabo la realización de la Verificación Técnica Vehicular. Dicha suma funcionará como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Según el convenio colectivo de trabajo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (SMATA), desde la cartera de Transporte explicaron que “el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio, que específicamente establece que la tarifa básica equivale al 7% del sueldo inicial de un operario categoría 1”.

En dicho marco, el último acuerdo paritario fijó el salario básico del operario categoría 1 en $1.386.537,89, lo que automáticamente habilita una actualización del valor de la VTV.Este mecanismo de ajuste automático vincula el valor del trámite con la evolución de los salarios del sector.

De acuerdo al último incremento registrado en noviembre del 2025, la tarifa básica para los autos que pesan hasta 2.500 kilos costará $17.417 pesos más a partir de la segunda quincena de enero del verano 2026.

Con este nuevo aumento, el precio del trámite vuelve a reflejar el impacto de los costos laborales sobre el servicio, en un contexto de revisiones periódicas establecidas por la normativa vigente.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado.

El rediseño del sitio web oficial de la VTV, implica una relación más cercana con los usuarios que utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

