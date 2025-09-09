¿Cuál es el valor actual de la multa por circular con la oblea de la VTV vencida?

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires fijó el valor de la multa por circular con la VTV vencida, que tras la actualización del monto de la unidad fija (UF), tiene un costo de entre $481.800 y 1.606.000 pesos. La Legislatura provincial debatirá que el importe del trámite vehicular dependa del valor del rodado al momento de la obtención de la oblea.

El proyecto aborda que la suma a pagar por la realización del trámite sea uniforme y pase a establecerse de manera escalonada, según el valor de cada vehículo de acuerdo al principio de capacidad contributiva.

La Legislatura bonaerense debatirá que el costo de renovación de la VTV dependa del valor del auto

En relación con ello, la diputada provincial de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, planteó que “hoy el esquema es regresivo: se cobra lo mismo a quienes menos tienen que a quienes poseen autos de lujo”.

Cuánto se debe pagar por circular con la oblea de la VTV vencida

La VTV se unificó y se compone de un código QR que permitirá acceder a toda la información del auto y se actualizará automáticamente tras cada nueva inspección, que debe realizarse en las plantas verificadas del territorio bonaerense y con turno previo.

El nuevo ajuste fue del 11,9% y será aplicado durante septiembre y octubre. De acuerdo con las tarifas vigentes, la verificación técnica tiene un valor de más de 60 mil pesos para los autos y llega hasta los $114 mil para los vehículos que superan los 2.500 kg.

En caso de que el proyecto sea aprobado, los titulares de autos de menor valía pagarán una tarifa más baja para llevar a cabo la Verificación Técnica Vehicular, mientras que los propietarios de modelos de alta gama, pagarían un monto superior.

Cuadro tarifario de la VTV en septiembre 2025

Las tarifas de la VTV que están vigentes en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:

- Autos particulares: $79.640,87

- Motos: $31.856,35

- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57

- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79

¿Qué establece la Ley 13.297 sobre la VTV?

La Ley 13.297 en su artículo 16 expresa que “todos los vehículos automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados destinados a circular por la vía pública están sujetos a una revisión técnica, a fin de determinar el estado de funcionamientos de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa y pasiva, y a la emisión de contaminantes.

Quedan comprendidos en su artículo número 16 por “la obligación de realizar la Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.) todos los vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires.

La Autoridad de Aplicación definirá con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial lo referente a la verificación técnica de aquellos vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires que sean destinados por sus titulares a la realización de transporte interjurisdiccional de carga y/o pasajeros”.

