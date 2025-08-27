VTV en la Provincia de Buenos Aires: ¿quiénes pueden acceder al 50% de descuento en septiembre de 2025?

Los jubilados y pensionados con ingresos bajos podrán realizar la VTV en la Provincia de Buenos Aires con un descuento del 50% sobre el valor total en septiembre del 2025. El beneficio también abarcará a las personas con discapacidad y aquellas conductores que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

En el caso de los vehículos que son propiedad de una persona discapacitada, la Verificación Técnica Vehicular es gratuita, lo mismo aplica para los rodados pertenecientes a municipios y unidades del cuerpo de bomberos.

La Legislatura bonaerense debatirá que el costo de renovación de la VTV dependa del valor del auto

El beneficio está destinado únicamente a quienes perciban haberes que no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, que según el Ministerio de Capital Humano de la Nación se ubica actualmente en 322.000 pesos

Descuento del 50% sobre el valor de la VTV

¿Qué documentos deben presentar los jubilados y pensionados para acceder al descuento del 50% en el valor de la VTV?

El último recibo de haberes.

Documento que acredite la titularidad del vehículo.

Constancia que confirme la vigencia de la VTV

A través de un comunicado, las fuentes oficiales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sostuvieron que “la medida busca amortiguar la grave situación socioeconómica del país y aliviar el bolsillo de los sectores más vulnerables”.

VTV: cuál es el nuevo requisito clave por el que te pueden rechazar el trámite en agosto 2025

Debido a ello, si se divide la suma a pagar por un auto particular de hasta 2.500 kilogramos que actualmente se ubica en los $79.640 pesos, un jubilado pasará pagar 39.82 pesos en septiembre del 2025 por la realización de la VTV.

El nuevo requisito clave para la obtención de la oblea de la VTV

Se evalúa la emisión de gases, sistema de dirección y tren delantero, frenado, sistema de suspensión, chasis, neumáticos, llantas, parabrisas y la sonoridad del vehículo. Además, se revisará la tenencia del kit de seguridad compuesto por el matafuego.

VTV: quiénes pueden acceder al beneficio

El Gobierno recordó que la VTV no es necesaria en estos autos en agosto 2025

La nueva normativa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estableció en agosto de 2025 que el nuevo requisito clave para obtener la oblea de aprobación, es el estado óptimo del parabrisas delantero que debe carecer de rajaduras, astillas y/o marcas que pueden comprometer la visión del conductor. Como así también, comenzaron a examinarse otras piezas que componen el frente del auto como son el limpiaparabrisas y el paragolpes.

El estado del cristal frontal, se convirtió así en un punto clave a considerar a la hora de presentarse en las plantas oficiales para la realización del trámite vial.

