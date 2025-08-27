La Legislatura bonaerense debatirá que el costo de renovación de la VTV dependa del valor del auto

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires debatirá la propuesta para que el costo de la VTV (Verificación Técnica Vehicular) dependa del valor del auto al momento de la obtención de la oblea. La misma se unificó y se compone de un código QR que permitirá acceder a toda la información del auto y se actualizará automáticamente tras cada nueva inspección.

La iniciativa fue impulsada la fuerza política Fuerza Patria encabezada por Axel Kicillof, a través de la legisladora provincial, Ayelén Rasquetti, que busca introducir cambios en la Ley 13.297 para la incorporación de un nuevo artículo que tome en cuenta la capacidad contributiva de cada conductor al momento del pago.

De aprobarse, quienes tengan autos de menor valor pagarían una tarifa más baja, mientras que los propietarios de vehículos de alta gama abonarían un monto superior.

En este sentido, la diputada Ayelén Rasquetti planteó que “hoy el esquema es regresivo: se cobra lo mismo a quienes menos tienen que a quienes poseen autos de lujo”.

¿Qué establece la Ley 13.297 sobre la VTV?

La Ley 13.297 en su artículo 16 expresa que “todos los vehículos automotores, tractores, carretones, acoplados y semiacoplados destinados a circular por la vía pública están sujetos a una revisión técnica, a fin de determinar el estado de funcionamientos de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa y pasiva, y a la emisión de contaminantes.

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúen, los costos y/o aranceles a abonar serán establecidos por la reglamentación”.

El objetivo, según Ayelén Rasquetti, es aliviar el bolsillo de los sectores más golpeados por la crisis sin descuidar la seguridad vial.

Cuadro tarifario actualizado del costo de la VTV en provincia de Buenos Aires

De acuerdo con las tarifas vigentes, la VTV tiene un valor de más de $60 mil pesos para los autos y llega hasta los $114 mil para los que superan los 2.500 kg:

Motocicletas de 51cc a 200cc: $25.383,31

Motocicletas de 201cc a 600cc: $38.077

Motocicletas de más de 600cc: $50.700

Automóviles de hasta 2.500 kg: $63.463

Automóviles que superan los 2.500 kg: $114.224,91

Remolques, acoplados y semirremolques de hasta 2.500 kg: $38.074,96

Remolques y similares de más de 2.500 kg: $57.112,45

El proyecto aborda que el costo del trámite de la VTV sea uniforme y pase a establecerse de manera escalonada, según el valor de cada vehículo de acuerdo al principio de capacidad contributiva.

