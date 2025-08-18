VTV en Caba: ¿Quiénes no deben hacerla?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene algunas excepciones que benefician a ciertos titulares de vehículos.
¿Quiénes deben hacerla?
La VTV es obligatoria para todos los vehículos particulares con más de 3 años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros de uso, y para todas los motovehículos particulares con más de 1 año, radicados en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quiénes no tienen que hacerla?
Quedan exceptuados los vehículos cero kilómetro, hasta cumplir los tres (3) años de su patentamiento o antes de los 60.000 km recorridos. Y las motos cero kilómetros, antes del año (1) de antigüedad sin excepciones.
¿Quiénes están exentos de pago?
Se beneficiará con la exención del pago de la tarifa, pero no del trámite de verificación, a:
-
Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
-
Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
-
En caso que sean propietarios de más de una unidad, se lo beneficia con exención del pago de un (1) solo vehículo.