El Gobierno recordó que la VTV no es necesaria en estos autos en agosto 2025

El Gobierno estableció que pasará con la VTV en agosto 2025, respecto a los plazos para la realización de la revisión técnica y los años de antigüedad, de acuerdo a si los autos se utilizan con fines particulares o comerciales. La iniciativa buscar agilizar los trámites administrativos y reducir costos para los conductores de la República Argentina.

A través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional modernizó la Ley de Tránsito, normativa que introdujo modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular y la licencia de conducir.

¿Qué validez tendrá la VTV en autos 0 kilómetro y vehículos usados?

A partir de la nueva medida, en vehículos 0 kilómetro de uso particular la validez de la VTV se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En tanto que, en el caso de los vehículos que circulan con fines laborales o empresariales, deberá hacerse la verificación según el plazo que establezca la jurisdicción local, que no podrá superar el año.

La VTV en autos 0 kilómetro y usados

Por otro lado, en el caso de los autos usados que cuentan con una antigüedad de hasta 10 años, la VTV se deberá realizar de forma obligatoria cada 2 años.

A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.

En el caso de los vehículos con una antigüedad superior a los diez años, la vigencia será anual.

Por último, la licencia nacional de conducir ahora es digital y válida en todo el país. Para su renovación, los conductores deben presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.

