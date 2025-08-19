El Gobierno recordó que la VTV no es necesaria en estos autos en agosto 2025

El Gobierno estableció que pasará con la VTV en agosto 2025, respecto a los plazos para la realización de la revisión técnica y los años de antigüedad, de acuerdo a si los autos se utilizan con fines particulares o comerciales. La iniciativa buscar agilizar los trámites administrativos y reducir costos para los conductores de la República Argentina.
A través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo nacional modernizó la Ley de Tránsito, normativa que introdujo modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular y la licencia de conducir.
¿Qué validez tendrá la VTV en autos 0 kilómetro y vehículos usados?
A partir de la nueva medida, en vehículos 0 kilómetro de uso particular la validez de la VTV se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En tanto que, en el caso de los vehículos que circulan con fines laborales o empresariales, deberá hacerse la verificación según el plazo que establezca la jurisdicción local, que no podrá superar el año.
Por otro lado, en el caso de los autos usados que cuentan con una antigüedad de hasta 10 años, la VTV se deberá realizar de forma obligatoria cada 2 años.
A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.
En el caso de los vehículos con una antigüedad superior a los diez años, la vigencia será anual.
Por último, la licencia nacional de conducir ahora es digital y válida en todo el país. Para su renovación, los conductores deben presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.
