Provincia de Buenos Aires: cuál es el valor de la VTV en noviembre de 2025

La VTV en la provincia de Buenos Aires es obligatoria, su valor se actualizó por última vez en septiembre del corriente año con aumentos en el cuadro tarifario tras varios meses de congelamiento. A partir de noviembre de 2025 los autos de hasta 2.500 kilogramos abonarán un monto total de $79.640. El turno debe solicitarse previamente en línea y al presentarse se requiere la cédula verde o azul, DNI y comprobante de pago.

La tarifa para realizar la revisión técnica de los vehículos en territorio bonaerense tuvo un incremento en septiembre del corriente año. ¿De cuánto fue la suba y qué grupos se encuentran exentos del pago?

La Verificación Técnica Vehícular presenta una suba del 25,5% y se aplicará en todas las plantas habilitadas por el gobierno provincial y la sumas a pagar se establecieron de acuerdo al tipo y peso del auto, moto o remolque.

VTV en provincia de Buenos Aires

La nueva normativa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estableció en agosto de 2025 que el nuevo requisito clave para obtener la oblea de aprobación, es el estado óptimo del parabrisas delantero que debe carecer de rajaduras, astillas y/o marcas que pueden comprometer la visión del conductor.

Cuadro tarifario de la VTV en la provincia de Buenos Aires a noviembre de 2025

- Autos de hasta 2500 kg: $79.640

- Autos de más de 2500 kg: $143.353

- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kg: $47.784

- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $71.676

- Motos entre 50 cc y 200 cc: $31.856

- Motos de entre 200 cc y 600 cc: $47.784

- Motos de más de 600 cc: $63.712

Se evalúa la emisión de gases, sistema de dirección y tren delantero, frenado, sistema de suspensión, chasis, neumáticos, llantas, parabrisas y la sonoridad del vehículo. Además, se revisará la tenencia del kit de seguridad compuesto por el matafuego.

VTV en provincia de Buenos Aires

Qué grupos quedan exentos del pago de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Los grupos que se encuentran exentos de pago de la VTV en la provincia de Buenos Aires son: los jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos equivalentes menores a un salario mínimo y personas con discapacidad titulares de un vehículo, ya sean adaptados.

Además, dentro de los beneficiarios que podrán acceder a la gratuidad de la revisión mecánica se encuentran abarcados los familiares directos (padres, hijos, cónyuges o tutores) de personas con discapacidad que utilicen el vehículo registrado a su nombre.

