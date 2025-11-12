La provincia de Buenos Aires y CABA informaron durante los últimos días actualizaciones en los valores de las multas de tránsito. Entre los montos más elevados se encuentran las sanciones por circular sin patente y por tapar la chapa en 2025. El anteúltimo mes del año viene marcado por el aumento de las contravenciones en las rutas provinciales y el territorio vial porteño.

La normativa es muy clara: la identificación tiene que estar puesta tanto adelante como atrás, visible y sin obstrucciones. Cuando ese requisito no se cumple, las sanciones económicas pueden ser más altas y varían según cada jurisdicción.

El monto de las infracciones se calcula según la Unidad Fija (UF) y se toma como base el precio del medio litro de nafta publicado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Multas de tránsito en CABA

¿De cuánto son las multas por circular sin patente en la provincia de Buenos Aires y CABA?

En la Ciudad de Buenos Aires, cada UF equivale al 50% del valor del litro de nafta Súper. La multa por circular sin patente puede llegar hasta las 1.000 UF, lo que significa que el monto máximo está alrededor de $798.000.

En la provincia de Buenos Aires, el cálculo es distinto: 1 Unidad Fija equivale al valor completo de un litro de nafta Súper. Entonces ahí, la infracción va de 50 a 100 UF, lo que implica sanciones de entre $80.300 y $160.600.

Es importante recordar que las patentes provisorias de papel tienen una validez máxima de 60 días desde su emisión. Deben ubicarse de forma visible en parabrisas y luneta (si es que la hay).

Cuál es el valor de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires

Una vez que se haya cumplido dicho plazo, los conductores que sigan manejando sin las chapas metálicas entrarán directamente en infracción.

Una por una, los valores de las multas de tránsito en provincia de Buenos Aires

- Exceso de velocidad (150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

- Conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes (200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

- Circular sin VTV (300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

- Circular en contramano o por banquina (200 a 1000 UF): de $481.800 a $1.606.000.

- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000.

- Pasar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): de $80.300 a $160.600.

- No usar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

- Conducir sin patente (50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

- Negarse a mostrar la documentación exigida (100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Las infracciones tienen como objetivo reducir los accidentes viales y asegurar que los conductores cumplen con las leyes al transitar.

Multas de tránsito en CABA en noviembre de 2025

El listado completo del valor de las multas en CABA para noviembre de 2025

Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $55.895,70

- Exceso grave de velocidad (más de 140 km/h): $3.194.040

-Mal estacionamiento: $79.851

- No contar con la VTV vigente: $79.851

- Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús: $119.776,50

- Obstruir rampas para personas con discapacidad: $239.553

- Pasar un semáforo en rojo: de $239.553 a $1.097.430

- Tapar la patente: $798.510

- Pasar una barrera baja: de $319.404 a $1.597.020

- Conducir usando el celular: $159.702

-No cumplir con el grabado de autopartes: $119.776,50

- Intentar colarse en peajes de AUSA: $119.776,50

No usar cinturón de seguridad: $79.851

Conducir con auriculares: $79.851

No portar licencia de conducir: $39.925,50

Vidrios polarizados: $39.925,50

PM