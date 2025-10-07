Sergio Morales: “La VTV no es solo un trámite: es clave para tu seguridad y la de todos”

“La VTV es un control obligatorio, pero mucho más importante por lo que significa en términos de seguridad vial y cuidado ambiental”, afirmó Sergio Morales, director de planta de la Verificación Técnica Vehicular (BTB), en diálogo con Canal E.

La VTV: seguridad vial y medio ambiente

Morales fue enfático al remarcar que esta verificación “es más que una obligación legal”, ya que tiene un fuerte componente preventivo y social. “La VTV está relacionada con la seguridad de quienes conducimos, de quienes transportamos y también de los transeúntes”, subrayó.

Según explicó, “la VTV apunta a garantizar que los vehículos particulares estén en condiciones de circular sin representar un peligro, no solo para sus ocupantes, sino para todos en la vía pública. Además, cumple un rol clave en la reducción de la contaminación ambiental".

VTV vs RTO: diferencias clave

Una de las dudas más comunes es si la VTV y la RTO son lo mismo. Morales aclaró que, si bien comparten el objetivo de mejorar el parque automotor y la seguridad vial, “están destinados a parques diferentes”.

“La VTV está orientada a todo lo que es el transporte privado, vehículos de menor porte; y la RTO al transporte de carga y vehículos pesados”, detalló. De esta forma, cada sistema de verificación se adapta a las exigencias de los diferentes tipos de vehículos.

Qué tener en cuenta antes de hacer la VTV

Al momento de realizar la verificación, Morales fue claro sobre lo que se necesita: “Lo primordial es llevar la cédula verde y el documento de identidad”. Además, recomendó cumplir estrictamente con el turno otorgado por la planta y concurrir en el horario previsto.

Pero más allá de los papeles, Morales insistió en la importancia de revisar previamente el vehículo. “Antes de concurrir, lo ideal es hacer un chequeo uno mismo”, indicó. Esto incluye revisar luces, faros rotos, y cualquier desperfecto visual evidente. “Si se encuentra algún defecto, que no sea algo que se podría haber evitado con un simple chequeo visual en casa”, advirtió.

Respecto a los defectos más técnicos —como los frenos, neumáticos o el tren delantero—, Morales afirmó que esos “solo pueden ser detectados con los equipos de la planta”, por lo que es fundamental que los profesionales sean quienes evalúen esas condiciones.

Consejo final: ir a plantas oficiales

Para evitar futuros inconvenientes, Morales cerró la entrevista con una advertencia: “Es importantísimo concurrir solo a plantas oficiales, para no tener problemas en la ruta con obleas que no son legales”, dijo.

Recordó también que esta es la época del año en la que se incrementa la demanda por la llegada de las vacaciones. Por eso, recomendó no esperar hasta último momento y cumplir con el control a tiempo. “Cuando uno sale de vacaciones, es muy importante tener el vehículo en condiciones”, concluyó.