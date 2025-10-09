VTV en CABA: requisitos, turnos y precios a octubre de 2025

En CABA la VTV en octubre de 2025 continúa siendo obligatoria para aquellos vehículos que superan cierto período de antigüedad o kilometraje determinado. En el caso de los autos particulares, se debe realizar a partir del tercer año contabilizado desde su patentamiento o al alcanzar los 60 mil kilómetros. En tanto que, en el caso de las motos debe gestionarse luego de transcurrido un año.

A sólo dos meses del cierre del año, la demanda comienza a incrementarse por la llegada de la temporada estival.

Sergio Morales: “La VTV no es solo un trámite: es clave para tu seguridad y la de todos”

El jefe de la planta de la Verificación Técnica Vehicular de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Morales, recalcó que “es importantísimo concurrir solo a plantas oficiales, para no tener problemas en la ruta con obleas que no son legales” en el marco de una entrevista otorgada al sitio “Canal E” dentro de PERFIL.

¿Quiénes están exentos de pago de la VTV en CABA?

Se beneficiará con la exención del pago de la tarifa, pero no del trámite de verificación, a:

- Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

- Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

- En caso que sean propietarios de más de una unidad, se lo beneficia con exención del pago de un (1) solo vehículo.

Los valores de la VTV en CABA se actualizan periódicamente. En octubre de 2025 los valores de acuerdo al tipo de rodado son los siguientes: los titulares de autos particulares hasta 2.500 kilogramos deben abonar $63.453,61 y en el caso de las motocicletas el monto actualizado de la revisión mecánica es de $23.858, 78.

Requisitos para tramitar el turno de la VTV en CABA

Para obtener y asistir a tu turno, necesitarás:

Turno y Pago: Reservar el turno online y llevar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Documentación del Vehículo:DNI vigente.Licencia de conducir vigente.Cédula verde o azul (si se presenta un tercero).Seguro del vehículo vigente. Elementos de Seguridad (en el vehículo): Balizas, matafuegos (con fecha de vencimiento vigente) y botiquín de primeros auxilios.

La Ciudad de Buenos Aires fue premiada por Bloomberg por sus avances en seguridad vial

El titular de la planta oficial de CABA, Sergio Morales, fue enfático al remarcar que esta verificación “es más que una obligación legal”, ya que tiene un fuerte componente preventivo y social. “La VTV está relacionada con la seguridad de quienes conducimos, de quienes transportamos y también de los transeúntes”, subrayó.

Los jubilados y pensionados (o mayores de 65 años) que cumplan ciertos requisitos de ingresos, y personas con discapacidad titulares o no del vehículo (cónyuges, padres, tutores), se encuentran exentos de pagar el valor del trámite de la VTV.