La Secretaria de Transporte de la Nación junto al Banco Nación, coordinaron la implementación de modalidades adicionales de pago para el sistema SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) para la temporada de verano 2026, que se encuentra en su semana inaugural en la Costa Atlántica con el éxodo de los turistas que comenzarán sus vacaciones a la espera de un nuevo año. La combinación de nuevas tecnologías busca transformar las formas de abonar los colectivos de media y corta distancia.

Desde SUBE aseguraron que el valor del boleto será el mismo con todos las vías de pago. Sin embargo, aclararon que “los beneficios de la Tarifa Social Federal y los atributos locales se mantienen, únicamente si se abona con la tarjeta física o digital”.

Cuánto cuesta viajar y alojarse en Villa Gesell en el verano 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de un comunicado oficial, informaron que ya se puede pagar el boleto no solo con la tarjeta SUBE, sino también con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, además de códigos QR.

Sistema SUBE: pago con QR

La iniciativa apunta a promover el movimiento turístico en la Costa Atlántica. En qué líneas se aplicará y cuáles son los cinco distritos bonaerenses en los que ya se encuentran vigentes.

Los cinco municipios que ya se sumaron a la medida son: el Partido de la Costa (San Clemente del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Santa Teresita, Lucila del Mar, Costa Azul, Aguas Verdes, Las Toninas y Costa Esmeralda); Villa Gesell; Necochea; Balcarce y Punta Indio.

Alquiler de autos en verano 2026: requisitos, costos ocultos y recomendaciones antes de contratar

Cuáles son las 16 líneas de colectivos que implementaron las modalidades alternativas de pago del sistema SUBE

501

502

503

504

507 ABC (Villa Gesell: Avenida 3- Boulevard

507 D

507 E y F (Mar Azul)

510

511

512

513

514

515

517

518

600

Modalidades adicionales de pago del sistema SUBE en la Costa Atlántica

El sistema permite abonar acercando la tarjeta sin contacto, el celular o un reloj con tecnología NFC al validador, de la misma forma que se utiliza la SUBE. En el caso del pago con QR, el usuario debe generar el código desde su billetera electrónica y apoyarlo en el lector ubicado en la parte inferior del validador, hasta que el dispositivo confirme la operación.

Banco Provincia lanzó un amplio paquete de promociones con Cuenta DNI para el verano 2026

Líneas de distintos partidos de la Costa Atlántica permitirán en el verano 2026, pagar el colectivo con tarjetas digitales de entidad bancarias y QR, dejando atrás el uso exclusivo del plástico de la SUBE.

Las líneas de colectivos de la Costa Atlántica argentina se podrá pagar con:

Tarjetas de débito, crédito, y prepagas sin contacto, Visa y Mastercard

Celulares con NFC (Comunicación de Campo Cercano) que tengan tarjetas de dichas entidades bancarias asociadas.

Nuevos radares en las rutas hacia la Costa Atlántica para el verano 2026: dónde están ubicados y de cuánto son las multas

Durante las vacaciones millones de argentinos se movilizan a los principales destinos turísticos, por lo que la ampliación de opciones para el pago del transporte público busca reducir las filas para abonar. De esta forma, posibilita la realización de viajes rápidos y que los veraneantes se desplacen sin complicaciones.

PM cp