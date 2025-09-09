Más colectivos en el AMBA suman el pago con QR y tarjeta de crédito

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los usuarios del transporte público pueden pagar el boleto en 15 nuevas líneas de colectivos con medios de pago alternativos a la tarjeta SUBE.

La medida es impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en conjunto con el Banco Central, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA que administra el sistema SUBE.

El objetivo es "modernizar el sistema de cobro en los colectivos del AMBA y facilitar la movilidad de millones de pasajeros".

Jurisdicción Nacional: 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193. Jurisdicción Provincial: 410 y 429.

Medios de pago

En estas líneas, se pueden usar:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas. Código QR. SUBE física o SUBE Digital.

Cómo pagar

Con tarjeta sin contacto, celular o reloj: indicá tu destino y acercá el medio de pago al validador. Con QR: generá el código en tu celular y apuntalo de frente al lector, ubicado debajo de la pantalla.

“El valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas”, detallaron.

Además, viajando con SUBE se puede seguir accediendo a los beneficios sociales y a los descuentos por combinación entre colectivos de jurisdicción nacional, de CABA, trenes y subtes.

“La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros”, expresaron.

