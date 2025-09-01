El puente Paso de los Libres - Uruguaiana está en pie, pero falta voluntad política para mantenerlo

El puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguaiana no está en riesgo de colapso. Su estructura es sólida. Sin embargo, sufre un deterioro constante por la falta de inversiones reales en mantenimiento. Lo que vemos desde hace años no son soluciones: son parches. Y cada parche mal hecho se transforma, con el tiempo, en un nuevo obstáculo para la logística, la seguridad vial y el desarrollo regional.

Se han hecho bacheos en la cabecera y tareas de desmalezado, pero con el paso constante de camiones de gran porte, esas acciones duran muy poco. El problema no es la estructura —que está en buenas condiciones—, sino la falta de voluntad política para encarar una reparación integral. No alcanza con gestos. Se necesita decisión.

Como empresaria del transporte, y como presidenta de la Cámara Libreña de Empresarios de Transporte Automotor y de Cargas (CALIBRE), conozco de cerca lo que representa este puente para la economía nacional.

Gran parte del comercio exterior de Argentina pasa por Paso de los Libres. Incluso mercaderías que van hacia Chile desde San Pablo utilizan este paso. Y sin embargo, seguimos esperando respuestas estructurales.

Nuestra aduana tiene habilitación para todo tipo de productos: desde alimentos hasta cargas peligrosas. Es una de las más completas del país. Pero todo ese potencial se ve opacado por la desidia.

Del lado brasileño está pintado, señalizado e iluminado. Se nota claramente el contraste cuando se accede del tramo argentino al brasilero. Esa comparación habla sola.

La infraestructura no es solo cemento o pintura. Es una política de Estado. En Uruguaiana, por ejemplo, se concentra la mayor cantidad de empresas de transporte de Brasil.

Hay depósitos, instalaciones modernas, inversiones concretas. Es difícil pensar en otro paso con esa magnitud de inversión, y aún así, no se acompaña desde nuestro lado con el mismo compromiso.

Desde CALIBRE trabajamos para revertir otras deudas pendientes del sector: la falta de choferes capacitados. Tenemos una unidad evaluadora y un simulador de manejo. En alianza con el Grupo de Artillería 3 realizamos pruebas de pista para camiones y colectivos, ´porque creemos que la formación profesional es parte de la solución. Y porque, a diferencia de lo que ocurre con el puente, donde no hay voluntad, nosotros sí decidimos actuar.

El puente no está en riesgo de caerse, su estructura es sólida. Pero si seguimos con parches superficiales, lo único que logramos es deterioro estético y mayores costos para el transporte.

Lo que falta no es gestión: es decisión política.

(*) Delia Flores es Presidenta de CALIBRE (Cámara Libreña de Empresarios de Transporte Automotor y de Cargas).