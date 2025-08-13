Lopcar pisa fuerte: del liderazgo en pick-ups al desafío de los camiones pesados

Consolidada en la compraventa de vehículos usados seleccionados, Lopcar encara la segunda mitad del 2025 con una proyección de crecimiento y una nueva apuesta: ampliar su oferta hacia el segmento de camiones pesados.

La concesionaria comercializa marcas líderes como Toyota, Volkswagen, Ford, Nissan, Fiat, Citroën y Renault, con un fuerte foco en camionetas, utilitarios y, más recientemente, camiones.

En 2024 concretó la venta de 300 unidades y proyecta cerrar 2025 con 380 vehículos entregados. Su diferencial radica en la atención personalizada y un servicio integral que abarca desde el ingreso del auto, su alistaje y reparación, hasta la gestoría, garantizando una experiencia sin contratiempos.

Modelos destacados de 2025

- Toyota Hilux.

En un contexto donde nuevas marcas y modelos de pick-ups medianas llegan al mercado, la Toyota Hilux reafirma su liderazgo histórico. Reconocida por su confiabilidad, valor de reventa, posventa sólida y una amplia gama de versiones para distintos usos, sigue siendo la favorita de consumidores que buscan robustez y versatilidad. "Toyota es Toyota" es más que un eslogan: es una realidad respaldada por números y confianza del público.

- Meteor 28460

Este camión pesado combina diseño imponente con tecnología de última generación. Incorpora aire acondicionado automático y climatizador de serie, además de una cabina amplia y ergonómica que prioriza la comodidad del conductor. Su volante multifunción, tablero interactivo y paneles con texturas agradables al tacto elevan la experiencia de manejo a un nuevo nivel.

Expansión hacia pesados

Con una posición sólida en el mercado de camionetas y utilitarios usados, Lopcar decidió en 2025 avanzar hacia el segmento de camiones pesados. La empresa invirtió en un salón exclusivo para su exhibición y ya cuenta con 14 unidades disponibles para la venta. Su meta es convertirse en una concesionaria integral capaz de ofrecer desde autos compactos para el uso diario hasta camiones para transporte de larga distancia.

José Luis López Guillermón, titular de Lopcar.

La flexibilización económica y la apertura de importaciones auguran un año cargado de novedades para la industria automotriz. Lopcar sigue de cerca cada nuevo lanzamiento, incorporando modelos que diversifiquen su stock y enriquezcan la oferta para sus clientes.

Con una proyección positiva y una estrategia que combina experiencia, innovación y servicio, Lopcar se posiciona como un jugador clave para quienes buscan un vehículo usado confiable, sea para la ciudad, el campo o la ruta.

Datos

