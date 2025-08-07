Un camionero de 51 años falleció este miércoles luego de que dos vehiculos pesados chocaran en la autopista Rosario-Córdoba. El accidente, cuyas causas se investigan, ocurrió a la altura del kilómetro 402, entre las localidades General Roca y Tortugas.

La víctima fatal conducía un camión un Scania que transportaba una carga de motores, e impactó contra la parte trasera de otro vehículo de carga que transitaba en el mismo sentido. Como se sabe, la autovía de la ruta 9 en casi toda su traza tiene doble mano en ambos sentidos, por lo que uno de los camiones alcanzó al otro desde atrás resultando los dos destruidos. Por ahora lo que se sabe es que el segundo rodado implicado viajaba desde Brasil, y su conductor sufrió heridas de consideración por lo que fue derivado a un hospital de la zona, sin que se conozca todavía el parte de su cuadro, aunque la magnitud de los daños sufridos por su camión fue enorme.

La Justicia cordobesa debe ahora investigar las causas que llevaron a la colisión de esos camiones, y las responsabilidades apuntan en primera instancia al conductor fallecido, que fue el que con su vehiculo embistió al camión brasileño.

Dado que la visibilidad en la zona a la hora del accidente era buena, las opciones que podrían haber llevado al choque no puede atribuirse a un factor de escasa visibilidad, por lo que tal vez se especula que un descuido pudo llevar al accidente, o el conductor que perdió la vida pudo haberse dormido o hasta tenido algún problema de salud. En el caso del camión brasileño se investiga si bajó la velocidad o incluso si amagó a detenerse, lo cierto es que el camión Scania impactó con enorme violencia al otro vehiculo, con el dramático saldo conocido.

Segunda víctima fatal en pocas horas

El trágico episodio se suma a otro accidente fatal ocurrido horas antes, también en territorio cordobés. En este hecho, un camión Ford Cargo cargado de soja volcó sobre la Ruta Nacional 7, entre Río Bamba y General Lavalle, lo que provocó la muerte del conductor.

Ese accidente sucedió cerca de las 7 de la mañana, cuando el vehículo perdió estabilidad y terminó volcado a un costado del camino. El chofer murió atrapado dentro del habitáculo. Personal de bomberos y Policía trabajó en el lugar para liberar el cuerpo y realizar las pericias.

