Zdero y Milei consolidan su alianza política en Chaco con cinco partidos de cara a las legislativas de octubre

A pocas horas del cierre del plazo para la inscripción de frentes electorales, se oficializó la conformación de una alianza que ya tuvo su primera prueba en mayo: el gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei sellaron un acuerdo político que tendrá como plataforma común el sello La Libertad Avanza, nombre con el que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

La coalición está integrada por cinco partidos políticos: La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios del Chaco

La alianza, que será presentada oficialmente en los próximos días, se estructura como un bloque unificado con orientación liberal, republicana y de recorte del Estado, en línea con el ideario que sostiene la gestión de Milei a nivel nacional. Desde los partidos participantes destacan que el acuerdo fortalece la sintonía política entre Nación y Provincia, con el objetivo de garantizar gobernabilidad y avanzar en reformas estructurales que requieren mayorías parlamentarias.

“Es una expresión de respaldo a la transformación profunda que impulsa Javier Milei y al orden administrativo que ha logrado Zdero en Chaco”, señalaron fuentes del armado.

Entre los puntos programáticos compartidos, los referentes destacan la reducción del gasto público, la baja de impuestos distorsivos, la apertura de la economía y la defensa de las libertades individuales como ejes comunes. También ponen en valor el rol del gobernador chaqueño en el reordenamiento de las cuentas provinciales, el combate a la corrupción y la reactivación productiva.

Un frente electoral con doble respaldo

Con esta jugada, el oficialismo chaqueño se abroquela con el gobierno nacional para las legislativas, en un intento por capitalizar el respaldo electoral que aún conserva Milei en la región, y al mismo tiempo ofrecer una propuesta unificada para enfrentar a las listas opositoras que surgirán tanto desde el peronismo como desde sectores disidentes.

La alianza representa además un gesto político fuerte en medio de la polarización, al reunir a la UCR, el PRO y sectores libertarios bajo un mismo espacio, que representa un rearmado nacional entre Milei y sectores de Juntos por el Cambio.