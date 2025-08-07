La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a los movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezó una movilización por la tradicional peregrinación de San Cayetano y leyó un documento con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. Acompañada por jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, la marcha llevó como consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

“A un año y medio de la implementación de un plan económico que prometió un futuro mejor pero solo trajo descarte y empobrecimiento, este agosto volvemos a las calles”, señala el documento titulado “La inclusión y el bien común contra la cultura del descarte”. Desde el legado del Papa Francisco como inspiración, el documento sostiene: “Con la misma fe y convicción de siempre peregrinaremos desde Liniers hasta Plaza de Mayo para ser la voz de los que quieren silenciar”.

De hecho, también destacaron: “Movilizamos por el derecho básico de cada familia a tener un plato de comida en la mesa y de cada trabajadora sociocomunitaria a recibir un salario justo por su tarea imprescindible”.

“Luchamos contra una reforma laboral que pulveriza derechos, contra el ahogo deliberado a nuestras cooperativas y unidades productivas, y por el reconocimiento de la Economía Popular, que hoy más que nunca sostiene la vida en los territorios ante un Estado ausente”, señala el comunicado. Atribuyen esta reactivación a un reclamo unificado frente a lo que describen como “una política de hambre, ajuste y represión”.

Aún así, en su declaración, la CGT dejó algunos guiños al diálogo con el Gobierno y la búsqueda de acuerdos. De esta manera, expresaron: “Exigimos el fin de los protocolos represivos que buscan acallar la protesta legítima. Denunciamos la criminalización de la pobreza y la persecución judicial a nuestras referentes y a todo aquel que levanta la voz. El ajuste solo se sostiene con represión, pero la paz social se construye con derechos, no con palos”.

De la movilización participaron también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), los Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina, Madres de Plaza de Mayo, La Cámpora y numerosos sindicatos de base. Por otro lado, entre los dirigentes estuvieron Hugo Yasky (CTA-T), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A), Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Schmid (CATT), Abel Furlán (UOM), Omar Pérez (Camioneros) y Pablo Biró (APLA).

Jorge García Cuerva también lanzó críticas al Gobierno de Milei

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se pronunció con dureza contra el presidente Javier Milei en la tradicional misa por San Cayetano, poniendo especial énfasis en la difícil situación que atraviesan los jubilados y las personas con discapacidad. “Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, los más pobres y débiles”, afirmó el arzobispo, subrayando la responsabilidad moral que tienen de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Así, agregó: “Somos custodios de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, custodios de los discapacitados y de todos los enfermos que necesitan apoyo”.

Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, durante la misa por San Cayetano

La reciente decisión del presidente de vetar el aumento jubilatorio y la ley de emergencia en discapacidad fue cuestionada por García Cuerva durante su mensaje en el santuario de Liniers, ya que, según el religioso, afecta gravemente a quienes más necesitan el respaldo estatal. A la par, criticó con firmeza al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en referencia a la medida que impone multas de hasta $900 mil a quienes buscan comida en la basura.

A lo largo de la misa, junto a la lectura del Evangelio “Ahora mismo volveré a la casa de mi padre (Lc 15,18)”, el arzobispo hizo un llamado a la reflexión y a la reconciliación: “Le rogamos a nuestro Santo patrono que podamos recapacitar, salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos. Sólo desde allí podremos construir una sociedad más humana y solidaria”.

Durante la ceremonia religiosa, que se llevó adelante en simultáneo con la marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo, participaron la CGT, las dos CTA, y diversas agrupaciones políticas, estudiantiles, religiosas, de derechos humanos y movimientos sociales. Al finalizar la misa, García Cuerva dialogó brevemente con la prensa y expresó su preocupación por la situación social actual: “No es una grieta, es una herida que está sangrando mucho. Pero esa herida también me da esperanza, porque sé que puede cicatrizar si nos tratamos un poco mejor entre todos”.

Día de San Cayetano en Córdoba: "Poco pan y menos trabajo"

Por último, el arzobispo concluyó con un llamado urgente a no ignorar la realidad que vive mucha gente: “Hay hambre, y más allá de lo que algunos quieran opinar, la realidad nos habla claramente. Hay muchos hermanos que la están pasando mal; gente que revuelve la basura no porque les guste, sino porque buscan algo para vender o para comer”.

