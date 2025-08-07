Día de San Cayetano en Córdoba: "Poco pan y menos trabajo"

La Vicaría de los Pobres de la Arquidiócesis de Córdoba aseguró que la fiesta de San Cayetano encuentra a la comunidad "con poco pan y con menos trabajo”.

"Poco pan y menos trabajo"

"Este es el clamor que escuchamos a diario en nuestras parroquias, capillas, comedores, cooperativas, grupos de trabajo. El clamor de quienes están sufriendo el mayor ajuste económico al que ha sido sometido nuestro país", inicia el comunicado que el dolor que sufren muchas familias en todo el país.

"Muchos de ellos son vecinos de barrios populares, periféricos, y aunque desde hace años son víctimas de un permanente empobrecimiento, en los últimos tiempos esta situación se ha visto brutalmente agudizada y también, muchos otros hermanos que gracias a su trabajo tenían un mejor nivel socioeconómico de vida, hoy afrontan el drama de la pérdida del empleo y todas sus consecuencias", agrega el documento.

“Decir ‘poco pan y menos trabajo’ no es solo visibilizar un problema económico. Es asumir que se trata de un drama espiritual, humano y político”, afirma el comunicado.

El pensamiento del papa Francisco

La Vicaría de los Pobres recuerda las palabras del papa Francisco: “A San Cayetano pedimos pan y trabajo. El pan es más fácil conseguirlo porque siempre hay alguna persona o institución buena que te lo acerca, pero el trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son altos. El pan te soluciona una parte del problema, a medias, porque ese pan no es el que ganás con tu trabajo. Una cosa es tener pan para comer en casa y otra es llevarlo a casa como fruto del trabajo. Y esto es lo que confiere dignidad".

Precarización laboral

El documento además denuncia la precarización laboral y el crecimiento de la informalidad, en especial entre jóvenes, mujeres y migrantes.

"Le pedimos, también, que el drama de la desocupación esté en el centro de las preocupaciones y proyectos de las autoridades de la República, de la Provincia, de nuestras ciudades y pueblos, de los empresarios y de todos aquellos que cuentan con los medios para generar condiciones de vida más acordes con la justicia social, priorizando a nuestros hermanos más pobres", concluye el comunicado.

Dónde y a qué hora es la misa y la procesión de San Cayetano

El cardenal Ángel Rossi presidirá esta tarde la misa y la procesión desde las 16 en la parroquia San Cayetano ubicada en calle Río Paraná 1.249 de barrio Altamira en la ciudad de Córdoba.

A las 20 habrá otra misa en la misma iglesia. El templo permanecerá abierto hasta las 21.