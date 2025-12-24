Con el inicio del verano, la Costa Atlántica vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos durante enero y febrero. En ese escenario, Villa Gesell se destaca como uno de los balnearios preferidos tanto para despedir el año como para dar inicio a la temporada de verano.

Cuánto cuesta viajar y alojarse en Villa Gesell este verano 2026

Alojamiento

Para quienes buscan hotelería tradicional, los precios para dos noches en base doble comienzan en torno a los $117.000 en establecimientos más económicos o alejados del centro. En contraste, las tarifas pueden alcanzar hasta los $650.000 en hoteles de mayor categoría, con servicios premium y ubicación privilegiada frente al mar o en zonas céntricas.

Pasaje en micro

El viaje en micro de larga distancia desde Buenos Aires a Villa Gesell tiene un costo que va desde los $50.000 hasta los $64.600, según la empresa, el horario y el tipo de servicio. Se trata, hasta el momento, de una de las opciones más económicas, especialmente para quienes prefieren evitar manejar en fechas de alto tránsito turístico.

Viajar en auto

Quienes opten por viajar en auto particular deben contemplar un gasto estimado de $70.000 entre combustible y peajes. Si bien implica varias horas de manejo y enfrentar el recambio turístico, esta alternativa ofrece mayor flexibilidad para moverse dentro del destino y recorrer zonas cercanas.

En este contexto, Villa Gesell se consolida como una de las opciones más elegidas para veranear, ideal para descansar en familia y disfrutar de la playa y la naturaleza durante la temporada alta.

Cuáles son los principales atractivos de Villa Gesel

Con playas extensas, naturaleza, propuestas culturales y una vida nocturna activa, Villa Gesell se consolida cada temporada como uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica. El balneario ofrece alternativas para todos los gustos y edades, desde quienes buscan descanso hasta los que prefieren planes con aventura y movimiento.

Playa y actividades al aire libre

Las playas de Villa Gesell son el principal atractivo. Durante el día, se pueden disfrutar largas jornadas de sol y mar, practicar deportes como surf, kitesurf, bodyboard o stand up paddle, y participar de clases grupales que ofrecen los balnearios. También hay sectores más tranquilos, ideales para familias y para quienes buscan relajarse lejos del ruido.

El Bosque Fundacional invita a recorrer senderos, andar en bicicleta o simplemente descansar a la sombra de los pinos. Muy cerca, la Reserva Natural Faro Querandí es una opción imperdible para los amantes de la naturaleza, con médanos, playas vírgenes y visitas guiadas que permiten conocer la flora y fauna del lugar.

