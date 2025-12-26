El alquiler de autos para el verano 2026 se está consolidando como una de las alternativas más elegidas a la hora de viajar por la Argentina y países limítrofes durante las vacaciones, especialmente en destinos con largas distancias y oferta turística dispersa. La modalidad permite mayor autonomía, pero también implica cumplir requisitos específicos y afrontar costos que no siempre están incluidos en el precio inicial.

Durante enero y febrero, cuando la demanda alcanza su punto máximo, las agencias endurecen las condiciones y aplican recargos propios de la temporada alta. En ese contexto, conocer de antemano qué documentación se exige, cómo funcionan los seguros y qué gastos adicionales pueden aparecer resulta clave para evitar inconvenientes al retirar o devolver el vehículo.

A diferencia de otros mercados, el sistema de alquiler en Argentina mantiene particularidades propias, como el uso obligatorio de tarjeta de crédito física para la garantía, franquicias elevadas en los seguros básicos y limitaciones de kilometraje en algunas tarifas. A esto se suman diferencias normativas al circular por rutas nacionales o cruzar fronteras.

Requisitos obligatorios para alquilar un auto en vacaciones

El primer punto central del alquiler de autos es la documentación exigida por las agencias, que suele ser estricta y poco flexible. No cumplir con alguno de estos requisitos puede derivar en la cancelación del contrato, incluso si la reserva ya fue abonada de manera online.

Uno de los pilares del sistema es la tarjeta de crédito física a nombre del conductor principal. Las agencias no aceptan tarjetas virtuales ni de débito para constituir la garantía. Sobre esa tarjeta se realiza un bloqueo de cupo en concepto de franquicia, que no es un cargo efectivo, pero reduce el límite disponible.

El monto de esa garantía varía según la categoría del vehículo y puede oscilar entre 1.000 y 2.500 dólares. Por este motivo, se recomienda autorizar previamente el bloqueo con el banco emisor, ya que si no hay cupo disponible, el vehículo no se entrega, independientemente de que la reserva esté paga.

Además de la tarjeta, es obligatoria la licencia de conducir vigente, con una antigüedad mínima que suele ser de uno o dos años, según la agencia. El documento debe estar en buen estado y coincidir con los datos del contrato.

Para quienes planean salir del país se suma un requisito clave, obtener el Permiso Internacional o Permiso de Cruce de Frontera. Este trámite es obligatorio para ingresar con un auto alquilado a Chile, Uruguay, Brasil o Paraguay y debe solicitarse con al menos 72 horas de anticipación, ya que requiere certificación notarial.

Este permiso tiene un costo adicional -generalmente un pago único por todo el alquiler- y debe presentarse en formato físico. Sin ese documento, la Aduana rechaza el cruce, incluso si toda la documentación del vehículo está en regla.

Otro aspecto central es el seguro. El seguro básico incluido suele ser el CDW (Collision Damage Waiver), que cubre daños, pero con una franquicia elevada. En la práctica, esto significa que el conductor asume los costos hasta el monto de la franquicia si ocurre un siniestro.

Existen coberturas ampliadas, conocidas como Super CDW, que reducen la franquicia a un valor mínimo, aunque rara vez la eliminan por completo. En zonas con ripio o caminos de montaña, como Patagonia o el norte argentino, es clave verificar que la cobertura incluya cristales y cubiertas, que suelen quedar excluidos del seguro estándar.

Finalmente, al retirar el vehículo se debe revisar con atención el estado general del auto. Es fundamental que cualquier rayón, golpe o desgaste quede asentado en la hoja de estado, ya que las agencias suelen ser muy detallistas al momento de la devolución.

Costos ocultos y recomendaciones antes de contratar

Más allá del precio base informado en la reserva, el alquiler de autos en verano suele incluir gastos adicionales que pueden modificar de manera significativa el costo final del servicio.

Uno de los más frecuentes es el kilometraje limitado, todavía común en Argentina. Algunas tarifas establecen un máximo diario -por ejemplo, 200 kilómetros- y cobran un valor elevado por cada kilómetro excedente. En un país con distancias extensas, esta condición puede generar cargos inesperados, por lo que el kilometraje libre es la opción más conveniente para viajes turísticos.

Otro recargo habitual es la tasa aeroportuaria, que se aplica al retirar el vehículo en aeropuertos como Ezeiza o Aeroparque. Este cargo suele representar entre el 10% y el 12% del total del alquiler y se suma automáticamente al contrato.

También existe el costo de “drop-off” o “one way”, que se aplica cuando el auto se devuelve en una ciudad distinta a la de retiro. En trayectos largos, el valor puede ser muy elevado, ya que se calcula en función de la distancia hasta la base original del vehículo.

El combustible es otro punto sensible. Las agencias entregan el auto con el tanque lleno y exigen la devolución en las mismas condiciones. Si falta combustible, el litro se cobra a un precio de gestión que puede duplicar o triplicar el valor de estación. En regiones con largas distancias entre estaciones de servicio, como la Patagonia, cargar cada vez que aparece una naftera es una práctica habitual para evitar inconvenientes.

En cuanto al equipamiento, se recomienda verificar que el vehículo cuente con rueda de auxilio inflada, crique y llave de cruz, especialmente en rutas exigentes como la Ruta 40 o pasos fronterizos. El auxilio suele ser el elemento más descuidado en autos de alquiler.

Las particularidades de las normas de tránsito de cada país también influyen en el gasto final, ya que las infracciones son notificadas a la empresa de alquiler, que luego debita el importe correspondiente en la tarjeta del titular, sumando un cargo administrativo. En Chile, los controles de velocidad mediante radares son habituales; en Argentina, la circulación sin luces bajas encendidas en rutas nacionales constituye una falta sancionable, y en Uruguay rige la tolerancia cero de alcohol al volante.

Una estrategia frecuente para reducir costos es alquilar el vehículo en oficinas céntricas en lugar de aeropuertos. Esta modalidad evita la tasa aeroportuaria y permite una logística más flexible, especialmente en grandes ciudades donde manejar y estacionar resulta costoso.

Por último, en destinos de alta demanda como Bariloche, Iguazú o Mendoza, reservar con 30 a 60 días de anticipación no solo asegura disponibilidad, sino que permite congelar tarifas en un contexto de ajustes frecuentes de precios.

