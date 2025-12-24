El diluvio que afectó al Gran Buenos Aires dejó una postal desoladora: autos varados, completamente cubiertos por agua, barro y restos vegetales en la Autopista Panamericana. Una vez retiradas las unidades, comenzó para muchos propietarios un proceso largo y complejo: evaluar daños, activar el seguro y determinar si la cobertura alcanza para reparar el vehículo o acceder a una indemnización.

La recomendación técnica inicial es clara: no intentar encender el auto. El ingreso de agua puede haber comprometido el motor, la caja de cambios y los sistemas eléctricos, lo que agrava el daño y puede dejar sin efecto parte del reclamo. En los talleres, el procedimiento habitual incluye el vaciado y recambio de fluidos, la revisión eléctrica completa y el desarme del interior para limpieza y secado de tapizados y alfombras.

Qué cubren los seguros ante una inundación

La respuesta depende del tipo de póliza contratada. En términos generales, las aseguradoras cubren los daños por inundación cuando el vehículo cuenta con un seguro Todo Riesgo o con terceros completos premium, donde este evento suele estar incorporado como adicional, muchas veces junto al granizo.

Especialistas del sector explican que, en los últimos años, los fenómenos climáticos extremos impulsaron cambios en las cláusulas. Según la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, cada vez más compañías incorporan la cobertura por inundación como un ítem específico, aunque no siempre está incluida en las pólizas básicas y puede implicar un costo adicional.

En los seguros Todo Riesgo, la cobertura suele aplicarse tanto para daños parciales como totales, con el descuento de la franquicia acordada. En el caso de terceros completos, la inundación está amparada solo si figura expresamente en el contrato.

Cuándo un auto se considera destrucción total

Uno de los puntos clave del reclamo es determinar si el daño configura destrucción total. En la práctica, las aseguradoras suelen considerar que un vehículo entra en esta categoría cuando el costo de reparación supera entre el 75% y el 80% de su valor de mercado o valor asegurado.

En autos que quedaron completamente sumergidos, los daños mecánicos y electrónicos pueden ser tan extensos que alcanzar ese umbral resulta frecuente. Si se declara destrucción total, la compañía indemniza al asegurado por el valor estipulado en la póliza. Si el daño es parcial, el seguro cubre la reparación según el contrato y el asegurado debe afrontar la franquicia correspondiente.

Quienes no cuenten con cobertura por inundación deberán demostrar, mediante presupuestos y peritajes, que el costo de arreglo equivale a una destrucción total. De lo contrario, el gasto corre por cuenta del propietario o deriva en un conflicto legal.

Paso a paso: cómo hacer el reclamo

No usar el vehículo y trasladarlo a un taller especializado. Solicitar presupuestos detallados que incluyan mecánica, electricidad y tapicería. Realizar la denuncia del siniestro ante la aseguradora dentro de los plazos del contrato. Permitir la inspección o peritaje que determinará el alcance del daño. Definición de cobertura: reparación o indemnización por destrucción total.

Si se declara destrucción total, el titular deberá dar de baja el vehículo y entregar la documentación correspondiente. Recién entonces se habilita el pago, que formalmente debería concretarse en un plazo cercano a los 30 días, aunque en la práctica suele extenderse por varios meses.

Qué hacer si la aseguradora rechaza el siniestro

Ante un rechazo, el asegurado puede solicitar un nuevo peritaje, presentar un reclamo formal por incumplimiento del contrato o iniciar acciones legales. También es posible recurrir a la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo que regula la actividad aseguradora y actúa como instancia de mediación en conflictos.

Además, algunos damnificados evalúan acciones judiciales contra la concesionaria de la autopista, bajo el argumento de que debe garantizar condiciones seguras de circulación. En esos casos, será la Justicia la que determine si corresponde un resarcimiento adicional.

