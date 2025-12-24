El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 24 de diciembre una jornada marcada por el intenso calor en gran parte del país. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense enfrentarán temperaturas máximas de 34°C, se esperan tormentas aisladas hacia la noche. En el resto de las provincias, persisten alertas por fenómenos climáticos que podrían afectar los festejos.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 24 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y la Capital Federal, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 23°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 34°C, generando condiciones de calor agobiante durante la tarde. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, manteniendo la humedad elevada en todo el ámbito metropolitano y los alrededores de la zona norte bonaerense.

El índice UV alcanzará niveles extremos en Nochebuena: el riesgo para la salud será muy alto en gran parte del país

Clima miércoles 24 de diciembre

Para el Conurbano bonaerense y el AMBA, se anticipa una desmejora en las condiciones climáticas hacia el final del día. Existe una probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones de entre el 10% y 40% durante la noche de Nochebuena. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles avisos a corto plazo, ya que la inestabilidad podría derivar en tormentas puntuales que afectarían el desarrollo de las celebraciones.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y centro de Argentina, las temperaturas continuarán elevadas, con máximas que en provincias como Formosa y Corrientes superarán los 35°C bajo cielos mayormente nublados. No obstante, el SMN ha emitido alertas por tormentas fuertes que abarcan sectores de 16 provincias. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, acompañados de ráfagas intensas y ocasional caída de granizo en áreas localizadas.

Fuertes tormentas en el AMBA: granizo, calles inundadas y un shopping anegado en zona norte

Por otro lado, la región patagónica presentará condiciones más estables pero con vientos predominantes del sudoeste. En provincias como Chubut, las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 25°C, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. En el NOA, Jujuy y Catamarca mantienen probabilidades de lluvias aisladas de hasta el 40% durante la tarde, moderando levemente el calor extremo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, se espera un leve descenso de la temperatura en la región central del país debido al ingreso de vientos del sector sur. En CABA, la mínima será de 20°C y la máxima se ubicará en torno a los 29°C, con cielo algo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Esto brindará un alivio tras las tormentas aisladas previstas para la medianoche.

Hacia el viernes 26 de diciembre, el pronóstico indica un nuevo ascenso térmico con una máxima estimada de 32°C en el área metropolitana. Las condiciones de estabilidad se mantendrán en la mayor parte del territorio nacional, aunque se prevé el regreso de ráfagas intensas hacia la noche. El SMN continuará monitoreando el avance de frentes de inestabilidad que podrían generar nuevas alertas para el último fin de semana del año.