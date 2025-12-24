En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica para este miércoles un índice UV que alcanzará un valor máximo de 10, categorizado como "muy alto". Con un cielo mayormente soleado y temperaturas de hasta 32 °C, el riesgo de exposición será significativo en gran parte del día.

Sumado a eso, en el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el norte y centro registrarán índices "extremos" superiores a 11. En regiones como Cuyo y el NOA, la radiación será crítica, mientras que en la Patagonia el riesgo se mantendrá moderado a alto.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta emitida por el sol en la superficie terrestre. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa mediante una escala numérica que comienza en cero; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Rayos UV

Saber este índice diariamente permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección. Los niveles se agrupan en categorías que van desde bajo (1-2) hasta extremo (11 o más). Al entender estas categorías, las personas pueden ajustar sus actividades al aire libre y utilizar los elementos de protección adecuados según la intensidad del sol en su ubicación geográfica específica.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas conlleva riesgos graves para la salud humana. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los efectos agudos más comunes son las quemaduras solares y la inflamación ocular. Sin embargo, a largo plazo, la radiación UV es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, además de causar el envejecimiento prematuro de los tejidos y daños en la córnea y el cristalino.

Otro aspecto crítico es el impacto en el sistema inmunológico. La OMS señala que los rayos UV pueden reducir la eficacia de las respuestas inmunes del cuerpo, lo que aumenta la vulnerabilidad a ciertas infecciones y limita la capacidad del organismo para combatir enfermedades cutáneas. Estos riesgos son acumulativos a lo largo de la vida, por lo que la protección constante desde la infancia es vital para prevenir afecciones crónicas en la edad adulta.

Para minimizar estos peligros, los organismos internacionales recomiendan limitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación alcanza su punto máximo. Es esencial buscar la sombra y utilizar ropa de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado para proteger la vista de las radiaciones nocivas.

Asimismo, se debe aplicar protector solar de amplio espectro con un factor (FPS) de 30 o superior en todas las áreas descubiertas del cuerpo. La aplicación debe realizarse al menos 20 minutos antes de salir y renovarse cada dos horas o después de transpirar o nadar. Mantenerse hidratado y prestar especial atención a la protección de niños y adultos mayores son pasos para disfrutar del verano sin arriesgar la integridad física.