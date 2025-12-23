En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV que alcanzará niveles extremos, situándose entre 11 y 12 puntos, condiciones climáticas exigen evitar la exposición directa en las horas pico.

A la par, en las regiones del norte, Cuyo y el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa valores que oscilarán entre 11 y 14. En la Patagonia, aunque los niveles son menores, el riesgo se mantiene entre "muy alto" y "extremo".

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta escala comienza en 0 y, a medida que el valor aumenta, se incrementa la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones inmediatas.

Rayos UV

Saber este índice es fundamental para la salud pública porque permite a las personas adoptar medidas de protección proporcionales al riesgo. Un índice de 1 a 2 se considera bajo; de 3 a 5 moderado; de 6 a 7 alto; de 8 a 10 muy alto; y de 11 o más, extremo, donde el daño cutáneo puede ocurrir en cuestión de pocos minutos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación UV es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma y el carcinoma. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los rayos UV pueden penetrar profundamente en las capas de la piel, dañando el ADN celular y debilitando el sistema inmunológico, además de causar el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

Más allá de la piel, la radiación ultravioleta afecta seriamente la salud ocular, pudiendo provocar afecciones como cataratas, pterigión (crecimiento de tejido sobre la córnea) e incluso quemaduras solares en la retina. Estos daños suelen ser acumulativos a lo largo de la vida, por lo que la protección constante desde la infancia es crucial.

Para minimizar estos riesgos, la OMS y la OPS recomiendan evitar la exposición solar directa entre las 10 y las 16 horas, momento en que los rayos caen con mayor verticalidad. Se sugiere permanecer en la sombra y, en caso de estar al aire libre, utilizar ropa de trama cerrada que cubra brazos y piernas, junto con sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado.

Asimismo, es imprescindible el uso de protector solar de amplio espectro con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior, aplicándolo 20 minutos antes de salir y renovándolo cada dos horas o tras nadar o sudar. La OPS enfatiza que el uso de cremas no debe servir como excusa para prolongar la estancia al sol, sino como un complemento de seguridad necesario.