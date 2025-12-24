Tormenta en el AMBA: los videos más impactantes y por qué no fue tan intensa en CABA y el sur del Conurbano

Un fuerte temporal con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo sorprendió este martes por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras una jornada marcada por el calor extremo y una sensación térmica que llegó a los 34 grados. El fenómeno meteorológico provocó inundaciones, cortes de luz y serias complicaciones en distintos puntos del Conurbano bonaerense.

Las precipitaciones se hicieron sentir con mayor fuerza en el norte y oeste del Gran Buenos Aires, donde se registraron acumulaciones significativas de agua en poco tiempo. En localidades como José León Suárez y Villa Adelina, la tormenta estuvo acompañada por granizo y algunos accesos fueron inundadas, lo que dificultó la circulación vehicular y afectó a viviendas y comercios.

Uno de los puntos más críticos fue la autopista Panamericana, donde el desborde de la calzada a la altura de las avenidas Márquez y Thames, en la zona de Martínez, dejó a varios vehículos casi completamente sumergidos en el agua. La situación obligó a reducir la circulación y generó demoras, mientras equipos de emergencia trabajaron para asistir a los conductores y drenar el agua acumulada.

El shopping Unicenter fue otro de los lugares más perjudicados por el temporal. Las lluvias intensas provocaron filtraciones de agua en el tercer piso del centro comercial, lo que obligó a la administración a limitar el acceso y el funcionamiento de las áreas afectadas.

En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires el paso del temporal fue más leve y en algunos barrios apenas se registraron lluvias moderadas. Sin embargo, en varios sectores sí se reportaron complicaciones puntuales. Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers registraron intensas lluvias en cortos períodos, lo que provocó inundaciones y problemas en el tránsito. A esto se sumaron cortes de luz que afectaron a más de 15 mil usuarios en el AMBA.

Fuertes tormentas en el AMBA: granizo, calles inundadas y un shopping anegado en zona norte

El temporal también tuvo un fuerte impacto en el transporte aéreo. La actividad en el Aeroparque Jorge Newbery quedó completamente suspendida durante varias horas, con vuelos cancelados y otros reprogramados. La situación generó escenas de tensión entre los pasajeros, en un contexto sensible por la cercanía de la Nochebuena y el elevado movimiento turístico propio de las Fiestas.

Por qué el temporal no fue tan intenso en CABA y el sur del Conurbano

Según indicaron especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal que azotó al Gran Buenos Aires este martes 23 de diciembre se trató de un evento de tormentas severas, un tipo de fenómeno que suele caracterizarse por su intensidad y su corta duración.

La diferencia en el impacto en el Cornurbano bonaerense y CABA estuvo vinculada a la dinámica del sistema atmosférico. “Fue un brote de tormentas severas que se desarrolló en el área metropolitana como resultado de condiciones extremadamente inestables, con una masa de aire muy cálida y húmeda combinada con procesos que favorecen la formación de nubes de tormenta del tipo supercelular”, explicó meteorólogo Lucas Berengua a Clarín.

Dentro de este episodio, Berengua destacó al menos dos núcleos particularmente intensos. Uno de ellos se extendió desde la zona oeste del conurbano hasta Villa Devoto. El otro impactó con fuerza en la zona norte, afectando barrios y ciudades como Olivos, Martínez, San Isidro y San Fernando.

Calor y probabilidad de tormentas aisladas para el AMBA y el resto del país este miércoles 24

Desde el SMN aclararon que, si bien la inestabilidad estaba prevista, no se había emitido un alerta meteorológico general debido a la limitada extensión geográfica del fenómeno. No obstante, una vez detectada la formación de las tormentas, se activaron avisos a corto plazo a partir de las 17.07, con entre 30 y 60 minutos de anticipación al momento de mayor intensidad.

Los registros oficiales confirmaron que el norte y oeste del conurbano fueron las áreas más castigadas. En El Palomar se midieron 47 milímetros de lluvia y ráfagas de hasta 73 km/h, mientras que en San Fernando cayeron 37 milímetros y los vientos alcanzaron los 75 km/h. En San Isidro, estimaciones puntuales indican acumulados de hasta 90 milímetros en una hora. En la Ciudad, Villa Ortúzar fue el barrio más afectado, con 38 milímetros registrados.

Para este miércoles 24 de diciembre, el SMN pronostica un día caluroso, húmedo e inestable, con elevada sensación térmica. Con la noche se espera la llegada de aire fresco, lo que podría provocar lluvias y tormentas antes del final del día, que podrían extenderse durante la madrugada del jueves.

TV/fl