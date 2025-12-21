Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV de 3, considerado "Moderado". Esto se debe a la presencia de nubosidad y probabilidad de lluvias que atenuarán la radiación directa durante el día.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional informa condiciones variables: mientras el NOA mantiene niveles "Muy Altos", en el Litoral y la zona central el índice bajará a niveles moderados por tormentas, según datos oficiales.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta producida por el sol que alcanza la superficie terrestre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador permite cuantificar el riesgo de sufrir lesiones cutáneas u oculares. La escala es numérica y se categoriza por colores: los valores bajos (1-2) suelen ser seguros, pero a partir del nivel 3 (moderado) ya se recomienda protección, incrementando la alerta hasta niveles extremos (11 o más).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es vital conocer este índice porque la radiación UV es invisible y no se percibe a través de la temperatura; un día fresco o nublado puede tener una carga de radiación peligrosa. La OMS destaca que la información sobre el IUV ayuda a la población a tomar decisiones informadas sobre cuánto tiempo permanecer al aire libre y qué tipo de barreras físicas o químicas (protectores solares) debe utilizar para evitar daños acumulativos en el organismo.

Proteger la piel frente a los rayos UV

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La sobreexposición a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el desarrollo de afecciones graves. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que los rayos UV pueden causar daños inmediatos como eritemas (quemaduras solares) y, de forma crónica, provocar el envejecimiento prematuro de la piel. Sin embargo, el peligro más severo radica en las mutaciones celulares que derivan en cáncer de piel y en el daño ocular que puede desencadenar cataratas o pterigión.

Además del daño en tejidos externos, la OPS señala que la radiación UV excesiva puede inhibir la reactividad del sistema inmunitario, afectando la capacidad del cuerpo para responder ante ciertas infecciones. Debido a que el daño solar es acumulativo desde la infancia, la protección durante los primeros años de vida es determinante para reducir la incidencia de enfermedades dermatológicas graves en la etapa adulta.

Nivel de daño de los rayos UV

Para mitigar estos riesgos, la OMS recomienda evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, que generalmente comprenden el bloque de 10:00 a 16:00 horas. Es fundamental buscar la sombra en espacios abiertos y utilizar prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo, preferentemente de tejidos densos, así como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtros certificados que bloqueen el 100% de los rayos UVA y UVB.

Asimismo, se debe aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 30 en todas las áreas descubiertas. La aplicación debe realizarse 20 minutos antes de la exposición y renovarse rigurosamente cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física o hay contacto con el agua, recordando que la arena, el agua y el cemento reflejan la radiación, aumentando su intensidad incluso en zonas sombreadas.