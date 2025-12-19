En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) se prevé una jornada de cielo despejado con un índice UV máximo de 11. Este valor es calificado como "extremo", un riesgo muy alto de daño por exposición al sol sin protección.

A diferencia del resto de las regiones del país, que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones críticas, especialmente en el norte y la zona andina, donde el índice UV superará el nivel 11. Se recomienda extremar los cuidados.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida estándar internacional que cuantifica la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Esta escala, que comienza en cero, permite advertir a la población sobre la capacidad de los rayos solares para producir quemaduras en la piel. Cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño y menor es el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rayos UV

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer este índice es fundamental para la prevención sanitaria. Los niveles se agrupan en categorías que van desde "bajo" (1-2) hasta "extremo" (11 o más). Al estar informados, los ciudadanos pueden tomar decisiones conscientes sobre el uso de protectores, vestimenta adecuada y la elección de horarios seguros para realizar actividades al aire libre.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta representa un riesgo significativo a corto y largo plazo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los daños inmediatos incluyen eritemas (quemaduras solares) y reacciones alérgicas. Sin embargo, el peligro más grave reside en la acumulación de radiación a lo largo de los años, la cual es un factor determinante en el desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, y en el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

El cometa 3I/ATLAS llega al punto más cercano de la Tierra: cómo y a qué hora verlo en Argentina

Además de los efectos en la piel, los rayos UV pueden causar daños severos en la visión. La exposición prolongada sin protección ocular adecuada incrementa las probabilidades de desarrollar cataratas, pterigión (crecimiento de tejido en la conjuntiva) y otras formas de degeneración macular. La OMS advierte que la radiación también puede debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra ciertas infecciones.

Para proteger la salud, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más intensos. Es esencial utilizar protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo 20 minutos antes de salir y renovándolo cada dos horas o después de transpirar o entrar al agua.

Asimismo, la OPS sugiere el uso de "barreras físicas" como sombreros de ala ancha que cubran cara y orejas, anteojos con filtro UV certificado y ropa de trama cerrada. Es importante recordar que incluso en días nublados la radiación puede ser alta y que superficies como el agua, la arena o el pavimento pueden reflejar los rayos, aumentando la intensidad de la exposición.