Viajar por Argentina durante estas vacaciones de verano 2026 requiere cumplir con una serie de condiciones vinculadas a la documentación personal, las normas de seguridad vial y las regulaciones específicas según el medio de transporte utilizado. Las exigencias alcanzan tanto a quienes se trasladan en vehículo particular como a quienes viajan en micros de larga distancia o avión.

A lo largo del último año, los controles en rutas nacionales y provinciales se intensificaron, con especial foco en los documentos, la seguridad vehicular y el traslado de menores. En ese contexto, contar con los papeles correctos evita demoras, multas y posibles impedimentos para continuar el viaje.

También se actualizaron los requisitos para viajar con mascotas, los valores de acceso a Parques Nacionales y las tasas turísticas en destinos populares, al tiempo que se mantienen recomendaciones sanitarias y de conectividad ante la falta de señal en amplias zonas del país.

Documentación personal y requisitos para viajar con menores

El Documento Nacional de Identidad (DNI) físico continúa siendo el principal documento válido para viajar dentro del país. Aunque la aplicación Mi Argentina se encuentra disponible, en controles de ruta de provincias como Córdoba, San Juan o Mendoza suele exigirse el DNI en formato plástico.

En el caso de viajes con menores, las exigencias varían según el medio de transporte. Cuando el traslado se realiza en vehículo propio, alcanza con presentar la libreta de familia o la partida de nacimiento.

Sin embargo, en servicios de micro de larga distancia rigen normas específicas establecidas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para 2026. Los menores de hasta 6 años solo pueden viajar acompañados por padre, madre o representante legal.

Entre los 6 y 12 años, pueden hacerlo junto a un tercero -como abuelos o tíos- siempre que se presente una autorización firmada en boletería o ante escribano. Los adolescentes de 13 a 17 años pueden viajar solos, pero deben contar con una autorización firmada por al menos uno de los padres.

En todos los casos, es obligatorio acreditar el vínculo. Se recomienda llevar el DNI del menor donde figuren los nombres de los padres en el dorso; si esa información no está disponible, se debe presentar la partida de nacimiento en formato físico o fotocopia certificada.

Guía completa para circular en auto por Argentina

Para 2026, la seguridad vial mantiene un esquema mixto de digitalización, por lo que el respaldo físico sigue siendo fundamental en los controles. La licencia de conducir debe ser física, estar vigente y ser acorde al tipo de vehículo.

La cédula verde no tiene vencimiento cuando conduce el titular del vehículo. En cambio, la cédula azul es obligatoria si quien maneja no es el propietario.

También se exige la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), con oblea colocada y certificado impreso. Los vehículos 0 km están exentos durante los primeros tres años o hasta los 60.000 kilómetros, según la jurisdicción.

El comprobante de seguro vigente también es obligatorio. Se acepta el formato digital, aunque se recomienda descargar el archivo previamente debido a la falta de señal en muchas rutas. En algunas provincias, los controles pueden solicitar el último comprobante de pago de patentes para verificar que el vehículo no tenga inhibiciones.

Equipamiento obligatorio de autos y Ley de Alcohol Cero

En los controles viales se verifica el equipamiento reglamentario. El matafuegos debe contar con carga vigente, estar sujeto con soporte metálico y ubicado dentro del habitáculo, no en el baúl.

También es obligatorio llevar dos balizas triangulares portátiles y un chaleco reflectante, que debe permanecer dentro del vehículo para ser utilizado en caso de descender en la banquina.

Los sistemas de retención infantil (SRI) son obligatorios para menores de 10 años y deben colocarse en el asiento trasero.

Asimismo, para 2026 la mayoría de las provincias argentinas ya adhirieron a la Ley de Alcohol Cero. Las sanciones por alcoholemia positiva suelen incluir multas elevadas, retención de la licencia de conducir y acarreo del vehículo.

Viajar con mascotas: requisitos actualizados en 2026

El traslado de mascotas está regulado por normas específicas. En vehículos particulares, los animales no pueden viajar sueltos. Deben hacerlo en el asiento trasero con un arnés de seguridad sujeto al cinturón o dentro de un canil transportador.

En micros de larga distancia, algunas empresas habilitaron servicios “pet friendly”. Entre los requisitos habituales se incluyen un peso máximo de 10 kilos (incluyendo el canil), certificado de salud veterinario con una antigüedad no mayor a 10 días y certificado de vacunación antirrábica vigente.

En transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas y varias compañías low cost permiten el traslado de mascotas pequeñas en cabina, con reserva previa de al menos 48 horas.

Parques Nacionales, tarifas y ecotasas turísticas

Para este verano, los valores de ingreso a los Parques Nacionales fueron actualizados. Sin embargo, los ciudadanos argentinos acceden a una tarifa diferencial, considerablemente más baja que la de los extranjeros, siempre que acrediten domicilio en el país mediante el DNI.

En áreas como Iguazú o Los Glaciares, el precio estimado para la tarifa nacional ronda entre $15.000 y $18.000 por día.

Además, ciudades como Bariloche, Puerto Iguazú y Ushuaia aplican ecotasas por pernocte, que se abonan en el alojamiento. Conservar el comprobante puede servir para acceder a descuentos en otras actividades turísticas.

Salud, emergencias, efectivo y conectividad

Muchas obras sociales y prepagas tienen cobertura nacional, aunque algunas -especialmente las provinciales como IOMA o APROSS- requieren aviso previo ante un viaje. Verificar estas condiciones evita demoras en la atención médica.

Si bien la asistencia al viajero no es obligatoria para ciudadanos argentinos, su contratación por períodos cortos puede cubrir traslados sanitarios o urgencias odontológicas que la obra social podría tardar en autorizar.

Asimismo, se recomienda llevar un botiquín básico con gasas, desinfectante y analgésicos, además de repelente de alta duración, especialmente en el Norte y el Litoral ante el rebrote de dengue.

En materia de dinero, conviene siempre llevar efectivo encima para no depender exclusivamente de medios de pago digitales. En zonas como la Puna salteña, el interior de Corrientes o la Patagonia profunda suele no haber señal. También es clave descargar mapas offline, ya que existen tramos de más de 200 kilómetros sin cobertura de telefonía celular.

