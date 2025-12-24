Las vacaciones 2026 encuentran a miles de conductores argentinos planificando viajes por ruta en un contexto de altas temperaturas, mayor circulación y controles intensificados en accesos y corredores turísticos. Antes de emprender trayectos largos, la revisión integral del vehículo se vuelve un factor decisivo para reducir riesgos mecánicos y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Revisar el auto antes de salir a la ruta no es solo una recomendación técnica, sino una exigencia vinculada a la Ley Nacional de Tránsito y a las normativas provinciales vigentes. Fallas evitables en neumáticos, frenos o documentación siguen siendo una de las principales causas de incidentes, demoras y sanciones durante el verano.

Especialistas en seguridad vial advierten que muchos problemas no aparecen en el uso urbano diario, pero sí se manifiestan en viajes prolongados, con carga completa, altas velocidades sostenidas y temperaturas que superan los 40 grados sobre el asfalto. En ese escenario, los sistemas del vehículo trabajan al límite.

Por ese motivo, realizar un chequeo previo y ordenado permite no solo viajar con mayor tranquilidad, sino también evitar gastos imprevistos, secuestros del vehículo en controles y situaciones de riesgo en plena ruta, donde la asistencia suele demorar más de lo habitual.

El triángulo de seguridad: neumáticos, frenos y suspensión

La base de la seguridad dinámica de un vehículo está dada por tres componentes fundamentales: neumáticos, frenos y suspensión. Cuando alguno de estos sistemas falla, incluso los dispositivos electrónicos como el ABS o el control de estabilidad pierden efectividad y no logran compensar el déficit mecánico.

Los neumáticos deben revisarse más allá de su apariencia general. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque para circular con seguridad bajo lluvia se recomienda contar con al menos 3 milímetros. Un dibujo desgastado reduce drásticamente la capacidad de evacuación de agua y aumenta el riesgo de aquaplaning.

También es clave inspeccionar los laterales de las cubiertas en busca de grietas, globos o deformaciones, habituales en neumáticos expuestos al calor y al paso del tiempo. Estas fallas estructurales pueden derivar en reventones a velocidad de ruta.

La presión de inflado debe ajustarse según lo indicado en el manual del vehículo para condiciones de carga completa, que suelen requerir algunas libras más que el uso urbano. La medición siempre debe realizarse en frío, ya que el rodaje calienta el aire del neumático y altera el valor real.

En cuanto a los frenos, el desgaste se intensifica en viajes largos debido al peso adicional del equipaje y a las frenadas desde velocidades más altas. Revisar el espesor de las pastillas y el estado de los discos resulta indispensable antes de salir y es un paso que muchos olvidan.

Discos con surcos profundos o deformaciones generan vibraciones en el volante al frenar, una señal clara de alerta. Además, un pedal de freno con sensación “esponjosa” puede indicar presencia de aire en el circuito o un líquido de frenos degradado por humedad.

La alineación y el balanceo también cumplen un rol central. Un vehículo mal alineado obliga a corregir constantemente la trayectoria, incrementa la fatiga del conductor y desgasta de forma irregular las cubiertas. Vibraciones a partir de los 80 km/h o desvíos al soltar el volante en línea recta son síntomas que justifican una visita inmediata a la gomería.

Fluidos, documentación y elementos obligatorios: los controles que evitan problemas

Durante el verano argentino, el sistema de refrigeración del motor se vuelve crítico. El líquido refrigerante debe mantenerse entre los niveles mínimo y máximo del depósito de expansión y estar compuesto por una mezcla adecuada de agua destilada y anticongelante anticorrosivo de calidad.

El uso de agua de canilla no está recomendado, ya que el sarro obstruye los conductos internos del radiador y puede provocar recalentamientos severos en momentos de alta exigencia, como subidas prolongadas o embotellamientos con altas temperaturas.

El aceite del motor también cumple una función clave en la refrigeración interna. Un lubricante con muchos kilómetros pierde viscosidad y capacidad de protección frente al calor. Si el cambio está próximo, realizarlo antes del viaje permite un funcionamiento más eficiente y reduce el consumo en trayectos largos.

La visibilidad es otro punto crítico en ruta. En verano, los insectos y la suciedad forman una película sobre el parabrisas que encandila con el sol frontal. El depósito del limpiaparabrisas debe cargarse con aditivos específicos y las escobillas reemplazarse si presentan ruidos, saltos o vetas.

En materia de documentación, portar los papeles obligatorios evita multas y situaciones más graves, como el secuestro del vehículo. Es obligatorio llevar el DNI físico y la Licencia Nacional de Conducir vigente. Aunque la versión digital es válida, se recomienda contar también con el plástico ante posibles problemas de señal.

La Cédula Verde debe estar vigente, o bien la Cédula Azul si quien conduce no es el titular. Un punto frecuentemente ignorado es que la licencia debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el DNI, ya que inconsistencias pueden derivar en observaciones durante los controles.

El comprobante de seguro vigente es obligatorio y puede presentarse en formato digital o impreso. Asimismo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) constituye una de las faltas más controladas: debe estar vigente, con la oblea colocada y el certificado disponible.

Por último, los elementos de emergencia exigidos por ley incluyen un matafuego de un kilo con carga vigente, sujeto con soporte metálico al alcance del conductor, y dos balizas reflectantes que deben colocarse a 75 y 150 metros del vehículo en caso de detención.