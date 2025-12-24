Verano en Villa Gesell: precios dispares y ocupación desigual en hoteles para las fiestas de fin de año

La temporada de verano en Villa Gesell muestra un comportamiento dispar en 2025, con diferencias marcadas en precios y niveles de ocupación según el tipo de alojamiento, en un contexto donde turistas de distintos perfiles evalúan cuándo viajar, cuánto gastar y qué experiencia priorizar en uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica argentina.

La evolución del movimiento turístico en la ciudad refleja que no todas las opciones de hospedaje atraviesan el mismo escenario, ya que mientras algunos establecimientos registran ocupación plena en fechas clave, otros mantienen niveles bajos y apuestan a las reservas de último momento.

Los valores para vacacionar en Villa Gesell varían de acuerdo con la categoría del alojamiento, la cantidad de personas y el momento del verano, lo que permite encontrar alternativas que se ajustan a distintos presupuestos, aunque con diferencias notorias en servicios y demanda.

En este marco, los fines de diciembre y las fiestas de fin de año aparecen como el período más exigido, mientras que febrero se perfila como una opción con mayor disponibilidad, especialmente en ciertos segmentos del mercado hotelero.

Cuánto cuesta vacacionar en Villa Gesell

Según relevamientos propios de Perfil realizados en Villa Gesell, los apart hoteles de cuatro estrellas ofrecen tarifas aproximadas a los $130.000 por noche para dos o tres personas y $150.000 para grupos de cuatro o cinco, con ocupación completa durante las fiestas y enero, pero con niveles todavía bajos para febrero.

En el caso de los hoteles de cuatro estrellas tradicionales, los precios ascienden a $240.000 por noche para dos personas y $340.000 para cinco, con una ocupación que alcanzó el 100% en la temporada y reservas iniciadas desde septiembre, impulsadas en gran parte por huéspedes habituales que priorizan el prestigio del establecimiento.

Las hosterías, en cambio, presentan valores más accesibles, con tarifas que van desde $80.000 para dos personas hasta $140.000 para cuatro, aunque con una ocupación del 10% en las fiestas de fin de año y una caída del 50% respecto de 2024, en un segmento donde predominan las reservas sobre la fecha.

Cuándo conviene viajar a Villa Gesell

De acuerdo con información de la plataforma TurismoCity, el verano, entre diciembre y marzo, es la temporada alta por excelencia en Villa Gesell, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 grados, una agenda cargada de eventos y una fuerte demanda que impacta en los precios de hospedaje, gastronomía y transporte.

Para quienes buscan tranquilidad y costos más bajos, el otoño surge como una alternativa atractiva, con playas más calmas, clima templado y una baja considerable en las tarifas, mientras que el invierno ofrece descanso, naturaleza y promociones en alojamientos para escapadas más relajadas.

La primavera, entre septiembre y noviembre, aparece como un punto de equilibrio entre buen clima, menor afluencia turística y precios accesibles, con actividades culturales y deportivas que anticipan la llegada del verano y convierten a Villa Gesell en un destino activo durante todo el año.

