El caso del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, sucedido el 29 de octubre de 2024, donde perdieron la vida nueve personas, sigue adelante mientras intenta establecerse quien es el culpable de lo ocurrido. La abogada Graciela Bravo, que representa a los damnificados y dueños de las 17 unidades del edificio Alfio, al Consorcio de Copropietarios del inmueble y a las víctimas directas Rosa Estefanía y Nahuel Soefsnic, dio nuevos detalles de la causa.

En comunicación con Noticias Argentinas, la letrada afirmó que en "el informe pericial realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) surge con claridad que el hormigón original del edificio no presentaba fallas estructurales ni alteraciones en su composición desde el momento de la construcción hasta la actualidad”.

Según su relato, el derrumbe donde fallecieron María Rosa Stefanic, la exdueña del complejo; Nahuel Stefanica, su sobrino y su pareja, Dana Desimone; y los obreros Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman, Mariano Troiano, Federico Ciochini y María Josefa Bonazza fue consecuencia de las obras de refacción: “El debilitamiento detectado en la estructura no respondería a defectos de origen, sino a intervenciones posteriores que habrían comprometido la solidez del inmueble”.

Por ese motivo, la parte querellante pidió que se le tome declaración indagatoria a los imputados Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, el nuevo propietario del hotel; Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla, miembros de la firma del hotel bajo el grupo Arcos Cortés; y las arquitectas Martha Ruth Pérez Schneider y María Laura Lagana.

Bravo indicó que, en la etapa civil, se deben establecer los diferentes niveles de responsabilidad, especialmente la que “recae sobre los profesionales que intervinieron en las obras de reparación y mantenimiento en la torre posterior del complejo hotelero”. Y agregó: “Lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos, se determinen con precisión las responsabilidades y que los responsables den las debidas explicaciones ante la Justicia”.

Silvana Perhuac, madre de Nahuel Stefanic, una de las nueve víctimas del derrumbe del hotel de Villa Gesell, fue despedida días atrás de la tradicional celebración municipal relacionada al chocolate artesanal. La mujer mostraba una pancarta hablando de la tragedia que le quitó la vida a su hijo cuando, según su relato, fue sacada del lugar por la fuerza.

En sus redes sociales, la mujer advirtió: “Ya tomé las medidas correspondientes para que cada vez que salga a manifestarme pacíficamente y hacer visible mi lucha en algún lugar público no me manden a correr ni se me acerque la policía a más de dos baldosas de distancia. El dolor de una madre que perdió un hijo no se calla”.

