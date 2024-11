Mientras que este martes bomberos y personal de Defensa Civil hallaron cuatro cuerpos en el derrumbe del hotel Dubrovnik en la ciudad balnearia de Villa Gesell y el número de víctimas fatales se elevó a siete, también habló por primera vez la única sobreviviente de la tragedia, María Josefa Bonazza. La mujer de 79 años dio detalles de su terrible experiencia: yoga y código morse.

Bonazza, oriunda de Balcarce, brindó una entrevista tras recibir el alta del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, donde estuvo internada siete días tras haber sufrido fracturas en el hombro izquierdo y en el radio del brazo derecho. “Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio” de diez pisos, narró la mujer. Estaba alojada en el edificio contiguo al hotel Dubrovnik, junto a su marido, Federico César Ciocchini, de 84 años, quien fue la primera víctima fatal identificada.

Derrumbe en Villa Gesell

“Yo trataba de tranquilizarme, al tiempo que notaba que mi marido no me respondía. En los primeros minutos, le pedí que no se moviera, que ya nos iban a rescatar”, recordó. “Me queda el consuelo de que no debe haber sufrido mucho, estuvimos 48 años felices”, postuló y descartó estar preocupada por las pérdidas materiales. “Siempre estuve lúcida. Me encontraba aprisionada y sin posibilidad de moverme. Entonces, empecé a utilizar las técnicas de yoga para poder respirar mejor, aun sabiendo que estaba bajo los escombros”, agregó Bonazza a FM Sudestada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Comencé a hacer sonidos en código morse pidiendo auxilio. Marcaba la palabra S.O.S.”, explicó y detalló que golpeaba el concreto que la rodeaba para que alguien pudiera oírla. Pasó alrededor de diez horas debajo de los escombros. “Quiero agradecer la enorme tarea de los rescatistas, bomberos y todos aquellos que trabajaron en este difícil momento. Si bien no regresé con mi marido, de alguna manera, volví a casa”, destacó la sobreviviente.

Quién es Dana Desimone, la única persona que queda atrapada entre los escombros por el derrumbe en Villa Gesell

Dana Desimone es la única persona que permanece atrapada entre los escombros por el derrumbe del hotel Dubrovnik en la ciudad balnearia de Villa Gesell. La joven de 28 años era la novia de Nahuel José Stefanic (sobrino de la exdueña del complejo, María Rosa Stefanic) y era oriunda de Juan Nepomuceno Fernández, un pueblo rural que está situado a unos 80 kilómetros de Necochea.

A los 10 años se mudó con su familia al partido bonaerense de Lomas de Zamora y concurrió al colegio Nuestra Señora del Huerto en Temperley. Durante la pandemia de coronavirus comenzó un emprendimiento de pastelería llamado "Lucky" que se desarrolló entre Lomas y Lanús y luego lo trasladó a Villa Gesell.

Los investigadores constataron que era empleada del Dubrovnik y que se encontraba en el hotel al momento del desmoronamiento, al tiempo que horas antes de la catástrofe compartió fotos suyas en las redes sociales tomando mate en la playa. Además, subió un mensaje a su cuenta de Facebook que hablaba de cuidar las energías.

La familia de Liam Payne espera la repatriación de su cuerpo esta semana y prepara un funeral masivo

Por otro lado, este martes bomberos y personal de Defensa Civil hallaron cuatro cuerpos y el número de víctimas fatales se elevó a siete. Se trata de Javier Fabián Gutiérrez, Mariano Troiano, Ezequiel Matu y Matías Chaspman que se sumaron a los hallazgos de Nahuel Stefanic, María Rosa Stefanic y Fabián Ciocchini.

En la madrugada del martes 29 de octubre se dio a conocer la noticia de que un edificio de 10 pisos se había desmoronado en la localidad balnearia. En las últimas horas hubo novedades de los detenidos, ya que había seis arrestados, pero la Justicia autorizó liberar a dos albañiles y dos capataces por "aportar información útil". Aunque fueron liberados, no podrán salir del país y deberán cumplir con los requerimientos solicitados por la Fiscalía.

ML