El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, indicó que este domingo "puede ser un día clave" en la búsqueda de los desaparecidos por el derrumbe del hotel Dubrovnik de Villa Gesell, ya que están “muy cerca de dar con otras dos víctimas”. Por el momento, el hecho dejó un saldo de tres muertos, una herida y cinco desaparecidos, mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar gente con vida entre los escombros.

“Hoy a la mañana encontramos muchas pertenencias de dos de las víctimas, que quiere decir que llegamos a las habitaciones que utilizaban. En esas habitaciones todavía no los encontramos”, explicó Alonso en diálogo con TN. En ese sentido, según recogió La Nación, se confirmó el hallazgo de mochilas y otros objetos de Dana Desimone (28), novia del fallecido Nahuel José Stefanic (25), quien a su vez era sobrino de la exdueña del alojamiento y otra víctima: Rosa Stefanic (52).

Derrumbe del Hotel Dubrovnik: detienen a cuatro obreros que trabajaban en el edificio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por ese motivo, los rescatistas creen que estarían próximos a encontrar los restos de la joven, que habitaba en el mismo sector que Rosa y Nahuel, en el cuerpo delantero del edificio. Aun así, ante el escenario que se desata en la ciudad balnearia, las autoridades no descartan que puedan tratarse de otro de los desaparecidos entre los escombros: el carpintero Javier Fabián Gutiérrez (50), que se alojaba en la habitación 204, y los plomeros Juan Ezequiel Matu (38), Matías Alberto Chaspman (27) y Mariano Raúl Troiano (47), quienes estaban en el cuarto 203.

Sumado a esto, el funcionario bonaerense habló sobre el descubrimiento este sábado del cuerpo de Nahuel Stefanic. “A Nahuel lo encontramos en el espacio de la escalera, levantamos toda la escalera y lo que nos queda es llegar al espacio del hall y los pasillos, que conectan los departamentos de las víctimas con la escalera”, detalló sobre la zona donde se presume podrían estar algunos de los desaparecidos.

Además, informó que están "buscando en esos lugares" y que se encuentran "muy avanzados". "También estamos muy avanzados en la zona donde estaban los chicos de Mar del Plata, que es la estructura que colapsó sobre el edificio de al lado”, precisó.

Asimismo, indicó que en la zona había "mucho peligro de derrumbe". "Se había generado un hueco y pusimos perros por ese hueco que llegaron abajo. También pusimos bomberos, pero en un momento esa estructura se movió y los ingenieros decidieron evitar el trabajo en ese hueco. De ahí hemos sacado casi cuatro pisos”, profundizó.

Derrumbe en Villa Gesell: detuvieron a otro contratista y ya son cinco los imputados

También destacó los avances del operativo, ya que están trabajando "en el piso del segundo subsuelo, porque abajo hay piso". "Estamos revolviendo los escombros con maquinaria pesada”, afirmó, a la par que destacó la labor de los bomberos: "Estamos llegando a las 132 horas de trabajo ininterrumpido. Estamos expectantes, trabajando con una grúa de alto porte”.

El despliegue incluye el uso de una grúa de alto porte, lo cual facilitó el levantamiento de losas pesadas de hasta 8 o 9 toneladas, agilizando las labores de rescate y optimizando el tiempo de corte de estructuras. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, estimaron que ya sacaron “el 50% de los escombros y que las tareas podrían demandar entre cuatro o cinco días más”.

“Todo esto es un desafío. No hay antecedentes de un derrumbe en el corazón de la manzana, tenemos un edificio de pie que no podemos tocar, que está adelante", sumó Alonso a TN. En esa línea, sostuvo que "toda la primera parte del edificio que tenía los balcones semicirculares a la calle fue extraída totalmente" y que las topadoras "están trabajando a nivel del segundo subsuelo". "Las losas cayeron una sobre otra, mientras que la mampostería colapsó hacia el interior, lo que implica un proceso de limpieza luego de remover cada losa”, informó.

“Tuvimos que dividir los accesos, eso nos permitió avanzar muy rápido. La grúa que trajimos nos está permitiendo levantar grandes losas de 8.000 kilos desde el lugar más extremo. Es un trabajo impresionante, tenemos 450 bomberos por turno trabajando”, cerró el ministro de Seguridad bonaerense.

Los detenidos y las acusaciones de los familiares de las víctimas

Por el momento, hay seis detenidos en la causa judicial impulsada por la fiscal Verónica Zamboni. Se tratan del arquitecto Jorge Bonavita, tres contratistas y dos obreros, todos acusados de estrago doloso agravado por muerte. En el caso puntual de Bonavita, se lo apunta junto a otro colega de ser responsables de dar órdenes sobre las obras por realizar en el hotel.

Al respecto, según informó La Nación, Sergio Paco, uno de los contratistas, declaró: “Seguíamos órdenes de los arquitectos”. En esa línea, apuntó contra Bonavita y otra arquitecta que identificó como María Paula Lagraña. “Se encontraba en el lugar con el dueño Antonio”, puntualizó en tribunales, siendo que haría referencia a Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, presidente de Parada Liniers, la firma que le había comprado el apart a Rosa Stefanic.

Derrumbe en Villa Gesell: la propietaria del hotel Dubrovnik es la segunda víctima fatal

Además, reconoció que recibieron una orden de detener obras a mediados de agosto mediante una notificación municipal. “Me dijeron que continuara con la obra, que siguiéramos hasta que no viniera una orden de arriba”, respondió cuando le preguntaron por qué no detuvieron los trabajos. En ese sentido, remarcó que siguió órdenes de Bonavita: “Me dijo que eso lo tenía que solucionar Paula, la arquitecta".

Por su parte, los familiares de las víctimas apuntan contra los arquitectos por la tragedia. "Esto no es un accidente, esto no fue un derrumbe por un accidente. Esto fue una negligencia de arquitectos, de personas que llevaron a eso", sostuvo Silvana Perhuac, la madre de Nahuel. “Mi hijo no murió porque fue aplastado por un derrumbe por algo natural”, expresó.

mb / ds