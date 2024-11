Allanaron la casa del empresario que había comprado el hotel Dubrovnik

La Justicia realizó allanamientos en la casa y la empresa de Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, el nuevo propietario del hotel Dubrovnik, inmueble que se derrumbó en Villa Gesell y cobró la vida de dos personas. La fiscal Verónica Zamboni, de la Fiscalía número seis de Villa Gesell, evalúa imputar a Cortés en las próximas horas.

En declaraciones a medios locales, la abogada Graciela Bravo, miembro del equipo de letrados de Fernando Burlando y Miguel Ángel Pierri, sostuvo que el empresario "tiene responsabilidad tanto penal como civil". Por su parte, Cortés emitió un comunicado en el que afirmó que "solo responderá ante la Justicia" y declaró: "Nos pusimos a derecho".

El comunicado, firmado por "El Directorio" y con el membrete "Parada Liniers, Terminal de Ómnibus", expresaba: "Luego de 72 horas de la tragedia ocurrida el día 29/10/2024 en el Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, ante las distintas versiones periodísticas erróneas, nos hemos llamado a silencio por respeto a las personas fallecidas, a las desaparecidas y sus familiares". Cortés aseguró haber entregado "toda la documentación correspondiente a los permisos y todos los soportes electrónicos solicitados por la Justicia" y agregó que seguiría "colaborando para esclarecer lo sucedido".

Declaraciones del empresario y antecedentes en otros hoteles

Cortés reclamó que "se informe con precisión, respeto y seriedad" ante el dolor compartido y rogó por la aparición con vida de las personas desaparecidas. Expresó además su afecto hacia los trabajadores y subrayó: "No vamos a entrar en controversias de ningún tipo y aún menos políticas; responderemos solo ante la Justicia".

Según fuentes cercanas a la investigación, Cortés era dueño de la terminal de ómnibus de Liniers y de un hotel en Mar del Plata, el hotel Ostende, que en febrero de 2022 fue escenario de un incendio en su cocina, lo cual obligó a evacuar a los huéspedes, aunque no hubo heridos. También trascendió que en 2018 fue denunciado junto al propietario de la terminal de Retiro por no pagarle a los maleteros y exigirles tareas no reglamentadas.

Asimismo, las fuentes confirmaron que Cortés solía adquirir hoteles y aparts para refaccionarlos, tal como hizo con el Dubrovnik.

Las personas que siguen desaparecidas bajo los escombros son Nahuel José Stefanic (25), sobrino de la ex dueña del hotel; su pareja, Dana Desimone (28); Javier Fabián Gutiérrez (50) y los plomeros Juan Ezequiel Matu (38), Matías Alberto Chaspman (27) y Mariano Raúl Troiano (47).

Fuentes judiciales informaron que en Ostende se detuvo también a un hombre de 30 años, presunto contratista de las obras en el hotel Dubrovnik. Es el quinto sospechoso aprehendido. Durante el allanamiento en su domicilio, la Policía Federal secuestró una tablet, un cuaderno y anotaciones relevantes para la causa. La Fiscalía ordenó su arresto bajo el cargo de "estrago doloso agravado". Con esa detención, los arrestados hasta el momento son entonces el contratista, tres obreros y el capataz de la obra.

