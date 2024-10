Derrumbe del Hotel Dubrovnik: detienen a cuatro obreros que trabajaban en el edificio

Mientras aumenta la incertidumbre sobre las 10 personas que buscan, atrapadas tras el derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, el Ministerio de Seguridad de la Provincia confirmó la detención de cuatro obreros que trabajaban en el edificio. La tragedia ya se cobró una víctima fatal y hay por lo menos, un herido.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia, informó que desde la madrugada se trabaja intensamente en el lugar. La fiscal del caso, Verónica Zamboni, convocó a un equipo de expertos de la Policía Federal para llevar a cabo las pericias necesarias. Se solicitó la aprehensión de cuatro personas, de las cuales dos estaban dentro del hotel al momento del derrumbe y otras dos se acercaron posteriormente.

La causa se caratuló inicialmente como "estrago culposo". Alonso indicó que los detenidos estaban involucrados en las obras del edificio que colapsó y se espera avanzar en la recolección de testimonios.

Al llegar a Villa Gesell alrededor de las 3:30 de la madrugada, Alonso constató que ya había más de 80 bomberos en el lugar y, durante la mañana, se sumaron rescatistas y perros entrenados, alcanzando un total de más de 300 personas trabajando en la operación de rescate.

El hotel, de 10 pisos, se derrumbó a la 1 de la madrugada de este martes. Hasta el momento, se confirmó el hallazgo de un muerto, un hombre mayor que se encontraba de vacaciones en un edificio vecino que también sufrió daños. Los rescatistas trabajan entre los escombros para localizar a otras 10 personas que podrían estar sepultadas.

Los cuerpos de bomberos y rescatistas utilizan perros de búsqueda y rescate, así como sondas con cámaras para establecer contacto con posibles sobrevivientes. Así se rescató a una mujer de 80 años. Alonso señaló que la búsqueda se centra en el edificio colindante y en la parte trasera del hotel derrumbado, donde los perros han indicado la presencia de personas bajo los escombros, aunque se considera que no habría sobrevivientes en esa área.

El ministro no pudo determinar cuántas personas podrían estar atrapadas, ya que el edificio no estaba en funcionamiento como hotel y se encontraba cerrado. Según los testimonios de los vecinos, se estima que entre 9 y 11 personas podrían estar en el edificio, aunque no hay certeza al respecto.

Respecto al operativo, Alonso mencionó que se creó un "gran anillo de silencio" para escuchar los ruidos provenientes de los escombros y un anillo más pequeño donde solo trabajan los rescatistas. Se retira material a mano, siguiendo el protocolo internacional, y se planea el uso de una grúa para retirar los elementos pesados una vez que lleguen los ingenieros de la Policía Federal.

Desde la dirección de obras municipal, se informó que las reformas en el edificio fueron suspendidas por irregularidades, catalogando la obra como ilegal. Un comunicado del Municipio explicó que las reformas fueron detectadas y paralizadas el 20 de agosto de 2024, ya que se realizaban sin la debida autorización.

Posteriormente, los propietarios solicitaron autorización para realizar ciertas tareas, como el cambio de carpinterías y revestimientos, que fueron aprobadas con la condición de que los cambios en carpinterías se realizaran únicamente en la planta baja. También se solicitó autorización para la instalación de un ascensor, pero el Municipio requirió la presentación formal de la documentación necesaria.

Aunque no se pueden proporcionar detalles específicos sobre el derrumbe, se afirmó que en la parte colapsada se estaban realizando modificaciones estructurales de manera ilegal e irregular.

JD / CP