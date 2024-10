El derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell dejó atrapadas entre siete y nueve personas bajo los escombros. En medio de los esfuerzos de rescate, surgieron interrogantes sobre las causas del incidente y la posible realización de obras clandestinas que habrían provocado el colapso.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, declaró frente a los medios que los propietarios del apart hotel tenían autorización para construir un ascensor en la parte delantera del edificio, pero no en la sección que se derrumbó. “Era de la parte de adelante que no tenía comunicación con la torre. Ya la torre tenía dos ascensores”, especificó Barrera. La aprobación de la obra fue registrada en 1996.

El intendente también mencionó que el derrumbe afectó una propiedad vecina y señaló que evaluaron si los departamentos contiguos estaban habitados. La mayoría de los departamentos permanecieron cerrados, aunque no se descartó que alguno pudiera tener inquilinos. Barrera indicó que “los atrapados podrían ser de la edificación lindera. En el hotel había alrededor de siete personas y se estimó que en el lindero había dos personas más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tragedia en Gesell: la historia del Apart inspirado en un balneario croata

Barrera subrayó que un derrumbe de esta magnitud nunca había ocurrido en Villa Gesell. Reconoció que, aunque se habían registrado caídas de balcones en el pasado, el derrumbe del hotel marcó un precedente. “Estaba autorizado en la parte de ingreso, en Avenida 1. No sabemos si estaban haciendo construcción sobre la torre. Hay una autorización para cambiar pisos, no para tocar la estructura”, agregó.

El intendente enfatizó que su prioridad fue rescatar a los atrapados antes de abordar cuestiones administrativas relacionadas con la autorización de la obra.

Último comunicado oficial

La Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos de la Municipalidad de Villa Gesell confirmó en un comunicado que en el Apart Hotel Dubrovnik se llevaron a cabo “obras irregulares”. El 20 de agosto, esta dirección detectó y paralizó trabajos en el interior de la propiedad que no contaban con la debida autorización municipal.

Comunicado Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos

Tras una intimación, los propietarios solicitaron una autorización para realizar cambios en la carpintería, revestimientos de pisos, pintura interior, revestimiento de baños y el retiro de mesadas. Estos trabajos recibieron aprobación por parte de la Dirección de Obras, con la condición de que el cambio de carpinterías solo se realizara en la planta baja y no en las plantas superiores.

Periodista en Villa Gesell: "Hay entre siete y ocho personas entre los escombros"

En relación al ascensor mencionado por Barrera, la información oficial indicó que los propietarios presentaron un informe técnico sobre tareas preparatorias para la instalación de un ascensor en el sector de recepción, que no formó parte de la estructura colapsada. Además, solicitaron la prefactibilidad de instalación de dicho ascensor. El municipio requirió el 15 de octubre la presentación formal de la documentación correspondiente a esta obra.

No se informó si los propietarios entregaron los documentos solicitados por la comuna. El comunicado finalizó indicando que, aunque no se pudieron confirmar todos los detalles del derrumbe, se afirmó que en la parte colapsada (la sección trasera) se habría estado modificando la estructura de forma ilegal e irregular.

NG/LT