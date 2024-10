La COP16 quiere salvar al planeta: por algo se empieza, ya salvó a varios "telos" colombianos

De gesto casi imperturbable, Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, acomoda su ropa entre columpios, sillones kamasutra y tubos de striptease: es una habitación de un motel normalmente usado para citas sexuales.

Como muchos delegados que llegaron a la ciudad colombiana de Cali para asistir a la COP16, la reserva que Rwetsiba había hecho en un hotel tradicional se frustró en el último momento y entonces tuvo que cambiar de planes. Es que para la cita de medio ambiente de la ONU se esperaban primero 11 mil visitantes, luego la cifra trepó a 17 mil y finalmente fueron 23 los representantes de todo el mundo que llegaron a esa hermosa ciudad colombiana, colapsando la capacidad. Con ese cuadro, a varios propietarios de hoteles por horas para citas sexuales se les ocurrió reconvertir a toda velocidad algunas habitaciones, para ofrecerlas a los visitantes ambientalistas, que en muchas casos sin otra alternativa aceptaron las habitaciones con espejos en los techos y luces insinuantes.

"No sé si he entendido bien lo que es un motel..." dice Rwetsiba con cierto pudor ugandés, señalando "me he encontrado con algunas características únicas... Como ese espejo del techo, nunca lo había visto en un hotel". Al vistante africano le tocó una habitación en el "Motel Deseos", con disfruta de una enorme cama matrimonial, tiene ducha a ras del piso, debe agacharse porque hay un único enchufe cerca del piso y como allí no hay roperos ni placares, colgó las perchas con su ropa a lo largo de la mampara de la ducha. Vidriada, por supuesto.

Incluso puso otras prendas, impecablemente dobladas, en el pasadizo que tiene la habitación, a través de la cual las parejas que van con fines sexuales piden comidas o bebidas.

"Todo esto es bastante diferente", dijo Rwetsiba "nunca había visto un hotel en el que cada habitación tuviera un patio de aparcamiento, cada uno cerrado, con una puerta privada que da directamente a la habitación".

Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, se tomó con filosofía que solo consiguió habitación en un albergue para encuentros sexuales. (FOTO AFP)

La gerente del Motel Deseos, Diana Echeverry, mostró orgullosa a la AFP las instalaciones, con 40 habitaciones en dos plantas y un ala reservada para los 12 delegados de la COP16 que allí se hospedan.

Las habitaciones cuentan con comodidades como jacuzzis, sillas "kamasutra" y tubos de baile. "Lo que hemos hecho es adaptar un poco nuestro establecimiento para poder tener a los huéspedes de la COP16 y a los extranjeros", aseguró Echeverry a la AFP.

Contactado con poca antelación por las autoridades locales, el motel subió rápidamente su tarifa diaria de 65.000 a 150.000 pesos colombianos (de 15 a 35 dólares) por noche, ofreciendo un servicio de desayuno.

"Retiramos algunos de los columpios del amor, también las máquinas del amor y algunos sillones Kamasutra, pero esta cumbre sobre biodiversidad ha sido un buen negocio", aseguró Echeverry.

"Con esas reservas, tenemos garantizadas varias habitaciones ocupadas durante estos días", agregó, señalando que "las que quedan disponibles las usaremos para las demandas de nuestros huéspedes habituales", agrega.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había dicho a la prensa esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos "al 100%", al igual que las casas, departamentos y alojamientos en Airbnb.

Según la Cámara de Comercio local, Cali es la ciudad con más hoteles sexuales en Colombia, con 166 registrados. Llevan nombres como "Kama Sutra", "Cupido" y "Éxtasis".

Encantado con las amenidades del Motel Deseos, Rwetsiba dijo que había informado también a otros colegas, y que ahora había cinco delegados ugandeses en habitaciones "más cómodas" que las de muchos hoteles tradicionales.

"Es... espacioso. Por eso estamos aquí. No nos quejamos", dice con una gran sonrisa. "Todos estamos contentos", concluyó.

AFP/HB