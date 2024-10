Periodista en Villa Gesell: "Hay entre siete y ocho personas entre los escombros"

Los bomberos de la Costa se encuentran trabajando desde la madrugada, cuando un edificio de más de 40 años se derrumbó en Villa Gesell. Eduardo Minervino, periodista de la zona, detalló las causas del derrumbe y señaló que se estaban realizando obras que no estaban autorizadas, como la construcción de un ascensor no apto para ese edificio. Además, se refirió a la posibilidad de que algunos trabajadores de la obra hayan quedado bajo los escombros. “Hablamos con el intendente y está trabajando activamente desde la madrugada”, agregó en la previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas ahora?

La situación es muy compleja. Todavía están trabajando bomberos de Villa Gesell, de Pinamar y de la costa tratando de determinar si hay víctimas, que se supone que había siete u ocho personas bajo el derrumbe.

Estaba deshabitado y en obras. Según nos dijo el director de fiscalización de obras privadas, había sido autorizada una obra menor, que tenía que ver con revestimientos y pisos, y no la obra central que estaban haciendo con construcción de un ascensor, así que eso fue lo que causó el problema. En la madrugada de hoy, un poco después de la medianoche, se produjo el accidente.

AG: ¿Había gente hospedada ahí?

No, estaba en remodelación el hotel. Se suponía que una parte de los obreros que estaban trabajando en la obra estaban ahí alojados. Se produjo la caída por los trabajos previos, están trabajando todos los días.

El edificio está cerca de la radio municipal donde trabajo, paso todos los días por allí. Es un edificio muy tradicional, construido en la década del ‘80, que supo relegar por su altura y su posición privilegiada a unas cuadras del mar. Los dueños fundadores constructores habían venido, pero según nos dijo este funcionario las obras que estaban llevando a cabo no estaban autorizadas.

Claudio Mardones: ¿Estamos hablando de un lugar céntrico de Villa Gesell? ¿Cuáles son las posibilidades que podrían justificar esta cuestión? ¿Algo vinculado a que la obra que estaba en desarrollo, que no contaba con certificados, cometiera un error o algún problema de los suelos de la zona?

El edificio está a una cuadra del mar, a tres cuadras de la Avenida 3, está ubicado en la zona céntrica y en una avenida muy importante. El suelo tiene movimientos diferentes a otras zonas, pero se supone que las construcciones lo tienen en cuenta eso, el edifico tiene 45 años y nunca tuvo problemas, simplemente las obras que estaba llevada a cabo no estaban adecuadas a los permisos que le dio la municipalidad, era para obras menores y estaban construyendo un ascensor.

Yo pasaba y veía a un grupo importante de trabajadores con containers con escombros saliendo permanentemente. Hablamos con el intendente y está trabajando activamente desde la madrugada. Todavía no había certezas sobre la existencia de víctimas, pero sí serias sospechas.

AG: Vos contabas que hay sospecha de que haya siete u ocho personas entre los escombros.

Sí, eso es lo que se supone, algunos obreros que estaban trabajando allí. La obra no estaba autorizada, sólo remodelaciones menores. El hotel tiene dos subsuelos, y el ascensor iba del segundo subsuelo hacia los pisos superiores, así que era una obra importante que no tenía en cuenta. Este Apart no estaba preparado para que hubiera un ascensor.

CM: ¿Es posible que tampoco haya registro del contratante de las personas que tal vez están debajo de los escombros?

No lo pudimos determinar todavía. Estuve ahí desde temprano, más tarde podemos tener información.

