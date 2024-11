Derrumbe en Villa Gesell: un audio del carpintero confirmaría las causas de la tragedia

La tragedia del derrumbe en Villa Gesell conmociona a la Argentina desde este miércoles 30 a la 1 de la mañana, cuando el Hotel Dubrovnik, ubicado en la Avenida Buenos Aires y avenida 1, colapsó en medio de un proceso de obras de refacción, sepultando bajo los escombros a trabajadores y huéspedes.

Tras un impactante operativo de rescate, los bomberos lograron rescatar a una mujer de 79 años de entre los escombros. Lamentablemente su esposo, un jubilado de 84, fue la primera víctima fatal encontrada. El segundo cuerpo sin vida hallado pertenece a la ex propietaria del hotel, María Rosa Stefanic. Todavía buscan al menos a seis personas más, entre trabajadores y huéspedes.

María Rosa Stefanic, ex dueña del hotel, la segunda víctima fatal hallada.

El audio viral que apoya la acusación de negligencia

En las últimas horas, se viralizó en las redes un audio que confirma el mal estado en el que se encontraba el edificio, de diez pisos, que se encontraba en proceso de refacciones tras el cambio de dueños.

La investigación a cargo de la fiscal Verónica Zamboni apuntó que se detectaron numerosas anomalías que “podrían haber debilitado la estructura del edificio”. Esto derivó en la detención de un contratista de 30 años identificado como responsable de la obra del elevador.

Según trascendió, la Policía Bonaerense y la Policía Federal ejecutaron un allanamiento en Ostende, en el que secuestraron un celular, una tablet , un cuaderno y anotaciones relevantes para el caso.

En las últimas horas, un audio viral conmocionó las redes. Se trata de un carpintero que trabajaba en la obra. "Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali", se oye en un audio viralizado del carpintero de la obra.

El audio podría complicar aún más a los imputados, ya que el testimonio, en el sentido de la investigación, es una prueba más de las pésimas condiciones edilicias en las que se encontraba el inmueble, impropias para realizar refacciones como las que se llevaron a cabo de manera negligente causando el derrumbe del hotel.

“La idea es que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, las vendan y que ya no sea más apart hotel”, "yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazamos todo con melamina y sin puertas. Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay", concluye el carpintero en el audio viralizado.

Los primeros detenidos del caso fueron trabajadores que estaban involucrados en la obra. Se trata de Celso Paco Pérez, Sergio Daniel Paco Laura, Miguel Andrés Choque Juchani y Diego Alberto González, quienes fueron capturados cuando huían del lugar en medio del derrumbe. La acusación es “estrago culposo agravado”. De ser considerados culpables, se contemplan severas condenas ante pérdida de vidas por negligencia o imprudencia.

Actualmente se despliega un operativo con cientos de efectivos de seguridad, bomberos y la brigada K9 en búsqueda de sobrevivientes.

El hotel, construido en 1986, se vendió en marzo del 2024. Por el momento no se conoce la identidad de los nuevos propietarios.

