Derrumbe en Villa Gesell: usaron la tragedia para realizar una estafa telefónica

Tras el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, que dejó hasta el momento una víctima fatal, la cooperativa eléctrica local Cevige informó sobre posibles estafas concretadas por desconocidos, que simulan pertenecer a la empresa para robar datos personales de los usuarios.

Según trascendió, la maniobra consistía en supuestas llamadas de la cooperativa eléctrica a los vecinos bajo el pretexto de coordinar un horario para realizar cortes programados con el objetivo de continuar con las tareas de rescate en la zona afectada. Luego de que trascendiera el intento de estafa telefónica, Cevige emitió un comunicado en el que advirtió al público que todo contacto en el que se pida datos personales a los usuarios "es falso", mientras aclaró que "no realiza llamados en consulta de cortes programados."

Qué se sabe del derrumbe del hotel de Villa Gesell: un muerto, desaparecidos y detenidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Los trabajos realizados en la zona de la tragedia son coordinados con los especialistas que trabajan en el lugar, como se viene llevando a cabo desde que se solicitó la intervención de los operarios en la zona, por cuestiones de seguridad y para facilitar las tareas de rescate", se explicó. "Toda información que solicite datos personales de los usuarios es falsa y una posible estafa", subrayó.

De esa manera, la cooperativa eléctrica denunció por estafa a los números aportados por los usuarios desde donde se intentó realizar el engaño. "Desde la institución repudiamos fuertemente estos hechos, donde aprovechándose de una situación tan grave y conmocionante para toda nuestra comunidad se intenta cometer un delito informático. Cualquier aporte de los usuarios será sumado a la presentación realizada en la Justicia", expresó.

El derrumbe se produjo en horas de la madrugada del martes en el Apart Hotel Dubrovnik, en Avenida Buenos Aires y Calle 1.

Uno de los mensajes que circuló en redes sociales advertía sobre modus operandi: "Me acaban de llamar por teléfono haciéndose pasar por personal de Cevige (no es gente de acá, ya que ni saben cómo pronunciarlo)". "Te dicen que por el derrumbe va a haber corte de suministros, y te ofrecen programarlo, obviamente para eso te piden códigos que seguramente usarán para robarte el WhatsApp. Estén atentos, alerten a sus familias y NO den NINGÚN DATO nunca a nadie por este medio”, añadía.

También trascendió una de las estafas telefónicas. “Nos comunicamos porque va a haber un corte programado de 10 a 13 horas, por el tema que hubo del derrumbe de la Avenida Buenos Aires”, comenzó la conversación, según recogió Infobae.

Derrumbe del Hotel Dubrovnik: detienen a cuatro obreros que trabajaban en el edificio

“¡Dios mío! Pero, esto qué es, ¿mañana?“, preguntó la vecina. “No, esto es hoy. El corte va a ser programado a partir de las 18 de la tarde, en adelante. No sé si está al tanto de lo que está pasando en la Avenida Buenos Aires”, fue la respuesta. “Sí, sí... La conozco de toda la vida. Somos pioneras juntas con... Dios mío, no quiero ni pensarlo. ¿Hasta qué hora me dijiste que va a ser el corte?“, volvió a inquirir la mujer.

El supuesto empleado de Cevige indicó: “Va a ser de 10 a 13 horas hábiles, ya que los chicos de la cuadrilla trabajan 24 horas vía vereda. Por eso te llamo yo, te puedo generar una reprogramación de corte, decirme a qué horario podés cerrar vos el local y yo te lo genero al horario que vos cierres el local”.

Un hombre murió, una mujer fue rescatada y otras siete personas, incluyendo a la propietaria y su sobrino, están desaparecidas tras el derrumbe.

“¿Pero vos sos el hijo del Chiquito Gómez, el chico que trabaja en conexiones, el hijo del Flaco Gómez?“, cuestionó la vecina, ante lo que el hombre detrás de la línea afirmó. “Pero me hubieras dicho. Yo soy Marta, decile. Hace un montón que no lo veo al Flaco”, expresó la mujer.

“¿Cómo estás Marta, todo bien?”, le respondió molesto el interlocutor. “Pasó algo feo, pasa que estamos cortando la luz porque vamos a estar ahí trabajando con los Bomberos. ¿A qué hora querés que te hagamos el corte de luz en tu lugar? Decime, María”, continuó. En respuesta, la mujer pidió que no sea durante el día “para tomar unos mates”.

Acto seguido, el estafador le solicitó un número de teléfono para programar el presunto corte: “Dame uno que te llegue SMS o WhatsApp”. “Ah bueno, bueno, pará, pará que ahí lo voy a buscar. Esperame. Te doy el mío, personal. Pásaselo al Flaco. Después, decile que me escriba”, expresó la mujer. “Ahí te digo; 22, 22, 55... andá a laburar, rata inmunda. Asquerosa rata de alcantarilla“, lanzó, para finalizar la llamada con un insulto del hombre.