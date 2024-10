Qué se sabe del derrumbe del hotel de Villa Gesell: un muerto, desaparecidos y detenidos

Un hombre murió, una mujer fue rescatada y otras siete personas están desaparecidas después de derrumbarse, por el momento por causas desconocidas, un hotel de diez pisos en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

El derrumbe se produjo en horas de la madrugada en el Apart Hotel Dubrovnik, en Avenida Buenos Aires y Calle 1, y se estima que fue afectado por el derrumbe más del 80 por ciento del edificio, que estaba en obra.

"Implosionó, cayó sobre sí mismo. Los últimos tres pisos de los 10 que tiene la torre cayeron sobre el edificio lindante", detalló Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Alonso informó que "los vecinos escucharon como un crujir y una vibración en el piso y unos minutos después se derrumbó".

"Estaba mirando una película y 00.05 fue la primera explosión. Se me movió todo, me pegué el susto de mi vida. A las 00.30 se desplomó, fue el segundo estruendo y se me movió todo el departamento. Tembló todo, pero no hubo rajaduras", dijo un vecino al canal TN.

Otro vecino relató: "Estaba acostado y de golpe tembló la habitación. Salí, miré y vi que estaba todo mas o menos quieto, pero al rato escuché sirenas. Fue fuerte porque estoy a tres cuadras y me tembló la cama", agregó.

Las víctimas

Entre siete y nueve personas se encontraban en el Hotel al momento del derrumbe, contando a los trabajadores de una obra que se estaba realizando con la incorporación de un ascensor en el edificio.

Un hombre de 89 años, identificado como Federico César Ciocchini, murió a causa del derrumbe del edificio lindero al hotel, que también sufrió daños.

La esposa de Ciocchini, María Josefa Bonazza, de 79 años, fue rescatada tras 10 horas de operativo después de que se la oyera golpear una tubería.

La mujer fue trasladada en helicóptero a un hospital en la ciudad de Mar del Plata. El secretario de Salud de Villa Gesell, Miguel Muñoz, dijo que Bonazza "llegó en buenas condiciones, entendía, comprendía órdenes, el estatus neurológico era óptimo".

Y agregó: "Tenía hematómas, diferentes lesiones, le hicimos los estudios pertinentes, la estabilizamos, le brindamos contención para que llegara a otro lugar de mayor complejidad de la forma más estable posible".

El derrumbe aplastó el 25% del edificio de al lado, de tres pisos, justo en el apartamento donde estaban las dos personas encontradas.

"Se llamó a silencio, se escuchó un ruido de un golpe de un tubo, nos acercamos al ruido y logramos escuchar la voz. Fue un trabajo arduo fueron varias horas", relató el jefe del operativo de Bomberos, Hugo Píriz sobre el rescate de la mujer.

Alonso dijo que el proceso de rescate de los demás desaparecidos "va a ser lento", ya que hay que remover varias capas de escombros y destacó que en otros eventos similares "hasta una semana después aparecieron personas con vida".

Cómo continúan las tareas de búsqueda y rescate

El intendente de Villa Gesell dijo que "habría unas seis o siete personas" en el hotel en el momento del derrumbe y "en el edificio de al lado dos o tres personas más".

Entre las personas buscadas entre los escombros están María Rosa, propietaria del Apart Hotel Dubrovnik, y su sobrino Nahuel, que trabaja como chef en un restaurante cercano en Villa Gesell.

Las tareas de búsqueda y rescate, que se extienden hasta este lunes por la tarde, son realizadas por unos 200 rescatistas y perros entrenados.

Bomberos Voluntarios de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó y Santa Clara, Bomberos de Policías de Brigada Rescate de Mar del Plata y fuerzas de Salud, Seguridad, Defensa Civil y Tránsito municipales también participaron del operativo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación envió dos equipos especializados de la PFA hacia Villa Gesell.

"Coordinados por el SINAGIR, estamos movilizando dos equipos especializados de la PFA hacia Villa Gesell para atender la emergencia del derrumbe de un edificio", informó Patricia Bullrich a través de sus redes sociales.

"El primer equipo incluye ingenieros estructurales, especialistas en rescate (USAR), personal de operaciones y sistema de comando de incidentes, HAZMAT y un binomio canino entrenado en estructuras colapsadas. El segundo equipo se desplaza en un minibus y una autobomba con 19 efectivos para brindar apoyo logístico y operativo. Ambos parten desde el Cuerpo Federal de Aviación en Isla de Marchi, equipados con maquinaria y recursos específicos para la operación", detalló.

Los rescatistas están trabajando con perros entrenados, drones y sondas con cámaras y micrófonos para dar con las personas reportadas desaparecidas, pero el jefe de Bomberos expresó que la situación es complicada ya que "hay mucho escombro".

"Es un trabajo que se hace a mano porque hay personas todavía abajo y no podemos estar moviendo con máquinas", dijo Píriz.

La investigación: la obra "no contaba con la autorización municipal"

El municipio de Villa Gesell informó en un comunicado que en el hotel, cuya construcción data de 1986, se estaba llevando a cabo una obra "en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal".

La obra "no contaba con la autorización municipal correspondiente" y "había sido paralizada por el Municipio en agosto de este año", dijo el municipio.

"En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada (la parte trasera) se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular", dijeron.

"El edificio tenía los planos aprobados y tenía permiso de obra para la parte delantera del edificio. Lo que se cayó fue el fondo y alrededor de diez pisos. Había cinco o seis personas habitando el lugar", dijo el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreras.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Afines de Villa Gesell, Jorge Cocco, afirmó a TN que había estado en el hotel diez días atrás y que el dueño le mostró "cómo habían perforado la losa de un segundo piso a las cocheras" para construir un ascensor.

A pedido de la fiscal a cargo de la investigación, Verónica Zamboni, expertos del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos de la PFA peritarán los escombros para determinar las causas del derrumbe.

Entre los potenciales investigados por un posible caso de estrago culposo figuran el capataz y dos obreros -que huyeron del lugar cuando comenzó el derrumbe- y también dos arquitectos.

"La causa está en plena etapa de investigación, hay cuatro personas aprehendidas pero que son encargados de la obra", dijo la fiscal.

También se informó que se investiga la presunta responsabilidad de dos arquitectos que estaban a cargo de la obra.

Fotos: AFP / NA