Vacaciones 2025: ¿Costa argentina o playas de Brasil?

Mientras que tiempo atrás viajar fuera del país era costoso, ahora Argentina se ha vuelto más cara tanto para los turistas nacionales como internacionales. Destinos como Brasil y Uruguay se perfilan como alternativas más accesibles para los viajeros locales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Leandro Peres Lerea de Turismocero.com quien expresó que, sin duda, “Mar del Plata sigue siendo un destino muy fiel para un público que lo elige constantemente, aquellos que han ido por años y seguirán regresando”.

En qué se basa la elección de los destinos turísticos

Sin embargo, el entrevistado aseguró que hoy en día muchos turistas fluctúan entre diferentes destinos y toman decisiones en base al análisis de precios. “Es importante destacar que, con la devaluación del real, el costo de vivir en ciudades como Río de Janeiro ha bajado significativamente, haciendo que actividades como el almuerzo en Brasil sean más económicas que en Buenos Aires, lo cual influye directamente en las decisiones de los viajeros”, ejemplificó.

En este contexto, Peres Lerea mencionó que el precio se ha convertido en un factor importante en muchos destinos turísticos, porque si bien antes los precios competitivos eran una ventaja para lugares como Mar del Plata, “ahora la balanza se inclina hacia una comparación más justa de precios y calidad de servicio”. Y añadió: “Muchos destinos han logrado ofrecer un servicio de alta calidad durante años, lo que les ha permitido destacarse en el mercado”.

Qué sucede con la costa argentina y el resto del país

En cuanto a la costa argentina, el entrevistado sostuvo que, “ha perdido parte de su ventaja competitiva” frente a otros destinos que han sabido agregarle más valor a su oferta, como Bariloche, Mendoza y Córdoba que, “han trabajado durante años en desarrollar propuestas más atractivas, con un enfoque no solo en lo económico, sino en la calidad y diversidad de la experiencia que ofrecen al turista”

Para Peres Lerea, es importante reconocer que los desafíos actuales en el turismo no solo afectan a la costa, sino que van más allá de la actividad turística en sí. Y añadió: “Aunque la temporada en la costa no parece tan mala como algunos creen, es probable que no sea tan exitosa como en años anteriores”.

Al finalizar, el entrevistado dijo: “Además, la creciente oferta aérea, con más vuelos internacionales y nacionales, está afectando los precios de los tickets y contribuyendo a una mayor competencia entre destinos”.