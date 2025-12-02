Una automotriz adelanta vacaciones hasta enero en un contexto de desplome de ventas en el sector

La empresa Stellantis tomó la decisión de adelantar las vacaciones del personal en su planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, en un contexto de caída del 30% en las ventas de autos 0km durante noviembre.

La compañía comunicó oficialmente que “el personal de la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, tomará la licencia prevista por vacaciones durante el mes de diciembre".

"Durante ese periodo, se realizarán tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema industrial, previéndose la reanudación normal de la producción a partir del 5 de enero del 2026”, finaliza el comunicado.

En esa planta se producen Peugeot 208, 2008 y Partner, así como Citroën Berlingo. En septiembre comenzaron la fabricación de los Peugeot 208 y 2008 con tecnología híbrida para el brasileño.

Desde la empresa comentaron a PERFIL que el adelantamiento de las vacaciones no está relacionado ni compromete los planes que tiene la compañía en Argentina, con inversiones de más US$ 300.000 en esa planta bonaerense, la cual terminará el año con una producción de 75.000 vehículos, superando los 70.000 del año 2024.

Caída de ventas de 0km en noviembre

En noviembre, el patentamiento de autos 0km cayó un 3,6% interanual y más de un 30% mensual, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El descenso de noviembre respecto al mismo mes del 2024 significó que se vendieron 1.315 vehículos menos que los 36.220 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 33,2%, ya que en octubre se habían patentado 51.982 rodados.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, lo que representa un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

El presidente de ACARA, , sostuvo que "las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”.

En la misma línea, destacó el movimiento en las concesionarias al precisar que “vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.

De cara a lo que viene, Beato indicó que “esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector".

LM/DCQ