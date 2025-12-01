El complejo agroindustrial, uno de los mayores motores generadores de divisas para la economía local, mostró una merma considerable en las liquidaciones de noviembre al informar operaciones por USD 759,7 millones, según informó este lunes 1 de diciembre la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dato implica una baja mensual del 32% respecto al mes de octubre que ya había estado bajo, aunque las entidades exportadoras aclararon que la dinámica responde al calendario de embarques y al proceso de anticipos de divisas, más que a una retracción del sector.

Tras el récord de septiembre, el campo liquidó un 84% menos en octubre de 2025

Vale recordar que, en septiembre pasado, y como efecto del regimen especial del l DNU 682/2025, la cifra marcó un salto del 187% en comparación con el mismo mes de 2024 y un incremento del 291% respecto de agosto de este año con la quita momentánea de retenciones que definió el gobierno para acelerar la liquidación del campo y estimular el ingreso de divisas.

Como consecuencia de la medida, en apenas 3 días se cumplió el cupo exportador lo que generó vehementes reacciones de las entidades agropecuarias que salieron con los tapones de punta a explicar que el DNU benefició apenas a las cerealeras exportadoras. A las críticas se sumaron políticos y hasta los medios internacionales como el diario Financial Times. Para esquivar la crítica de un supuesto apoyo a las cerealeras, desde el gobierno refrendan la idea de que los precios subieron en la plaza doméstica y de que esto mejora el bolsillo de los productores.

De todos modos, el dato del acumulado de liquidaciones muestra que entre enero y noviembre creció 24% el ingreso de divisas frente al mismo período de 2024. La mejora se explica por el mayor volumen procesado, mejores precios relativos en la primera parte del año y, sobre todo, por los efectos del régimen especial del Decreto 682/2025, que suspendió transitoriamente derechos de exportación y generó un adelantamiento de ventas externas.

El impacto del Decreto 682/2025 y el anticipo de divisas

Las entidades remarcan que noviembre estuvo signado por el cumplimiento de embarques ya previstos y por la molienda destinada a exportaciones futuras bajo el esquema del decreto especial. Esto derivó en que buena parte de las divisas vinculadas a esas operaciones ingresaran de manera anticipada durante septiembre.

La industria explicó que el anticipo de divisas es una característica estructural del sector:

* En la exportación de granos, el ingreso se adelanta unos 30 días antes del embarque.

* En aceites y harinas proteicas, la anticipación puede llegar a 90 días, dada la complejidad del proceso industrial.

Por eso, las cifras mensuales deben interpretarse dentro del ciclo comercial y no como señales de atraso o retención, insistieron CIARA y CEC.

El ciclo comercial distorsiona comparaciones

Desde las entidades repiten que las comparaciones entre distintos meses o incluso entre distintos años pueden resultar imprecisas debido a los múltiples factores exógenos que condicionan la liquidación del agro. Entre ellos:

* Variaciones internacionales de precios.

* Cambios en la oferta disponible.

* Distintos volúmenes y calidad proteica según campaña.

* Condiciones climáticas que pueden adelantar o retrasar la comercialización.

* Feriados o paros sindicales que afectan la logística portuaria.

* Modificaciones regulatorias locales o barreras arancelarias externas.

* Exigencias sanitarias o de calidad de los países compradores.

El sector insiste en que estos elementos hacen que la liquidación de divisas no pueda leerse como una correlación lineal entre cosecha, ventas y exportaciones, sino como un proceso que integra anticipos, molienda, embarques programados y condiciones externas que cambian campaña a campaña.

Perspectivas hacia la campaña nueva

Con la finalización de 2025 y el comienzo del período de cosecha gruesa, el mercado seguirá condicionado por los movimientos regulatorios y la evolución del esquema transitorio de derechos de exportación. La industria anticipa que la oferta de granos y los precios internacionales serán claves para determinar el ritmo de liquidación del primer trimestre de 2026.

Mientras tanto, noviembre deja una señal doble: menor volumen mensual pero una performance anual claramente superior a la de 2024, lo que muestra que, aun con volatilidad, la agroindustria continúa siendo el principal sostén del ingreso de dólares en la economía argentina.

