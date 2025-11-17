Acuerdo con Estados Unidos y cómo impacta en el agro: “El concepto de estabilización del mercado de soja es bastante amplio”

El director del Instituto de Negociaciones Agrícolas (INAI), Maximiliano Moreno, analizó para Canal E el nuevo entendimiento entre Argentina y Estados Unidos y advirtió que aún existen zonas grises que deberán precisarse al momento de firmar el acuerdo definitivo.

“Está claro que no está claro a qué apuntan con eso”, afirmó Maximiliano Moreno, por la referencia a la estabilidad del mercado sojero dentro del documento. Según explicó, “seguramente este instrumento que se acordó hasta ahora, que es este marco, requiere algún tipo de perfeccionamiento, algún tipo de aclaración cuando se firma un acuerdo comercial entre ambas partes”.

La secuelas de la quita temporal de retenciones

Asimismo planteó que podría existir un vínculo entre esta frase y la reciente decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones: “Si uno tuviera que especular, entendería que el proceso que se generó hace aproximadamente 15 o 20 días con la eliminación temporal de las retenciones podría llegar a tener algo que ver con esto”. De todos modos, insistió: “Son especulaciones porque la verdad es que el concepto de estabilización del mercado de soja es algo bastante amplio”.

Sobre si el acuerdo incluye una cláusula que, en los hechos, condicione el comercio argentino con China, Moreno planteó: “No es una cláusula que yo diría está pensada por China o para China”. Además, explicó que las normas laborales incluidas “forman parte de los nuevos acuerdos comerciales”, y que también “seguramente figuran en el acuerdo entre Mercosur y Europa”.

Cuáles son las posibles exigencias de Estados Unidos

“Una cosa es rebalancear o redefinir algunos términos de comercio y otra cosa es decir, no, no vamos a comercializar con China. Eso la verdad es que no me pasa por la cabeza”, sostuvo en cuanto a si Estados Unidos podría exigir que Argentina deje de comerciar con China.

Respecto de si este entendimiento con Estados Unidos podría complicar la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea, el entrevistado comentó: “Espero que no, porque de hecho la UE también ha celebrado un acuerdo con Estados Unidos”.

Sobre la misma línea, recalcó que consolidar reglas comerciales con Europa sigue siendo estratégico: “Me parece que consolidar reglas comerciales entre dos bloques como Mercosur y UE es vital desde los dos lados”. Y destacó la posición de los países del Mercosur: “Entiendo que Mercosur está listo para firmar”.