El presidente de Stellantis Argentina pidió a la industria automotriz menos quejas y mas productividad

Stellantis concretó en Córdoba uno de los hitos industriales más importantes del año con el inicio de producción de la nueva pick-up RAM Dakota en su planta de Ferreyra. El proyecto demandó una inversión de 385 millones de dólares, generó 1.800 nuevos empleos directos e indirectos, y marca el desembarco formal de la marca RAM en la industria nacional.

La RAM Dakota sale a la pista: Stellantis invierte u$s 385 millones y ahora piensa en exportar desde Córdoba

Durante la presentación, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, envió un mensaje directo al sector: “La competitividad no se logra con declaraciones, sino con trabajo, eficiencia y capacidad para adaptarnos a la realidad del país”. En ese sentido, pidió dejar de lado las quejas por el tipo de cambio o la presión impositiva y enfocarse en mejorar la productividad. “No perdemos energía pensando cómo sería el mundo si tuviéramos otro tipo de cambio. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la realidad que tenemos y ser más productivos”, afirmó.

El nuevo modelo complementa la producción del Fiat Titano y del Cronos, y refuerza la apuesta de Stellantis por Argentina. A partir de 2026, el motor turbodiésel Multijet de 2.2 litros será fabricado localmente, lo que permitirá aumentar la integración de componentes nacionales y reducir la dependencia de piezas importadas. “Es una decisión estratégica para sostener la autonomía productiva y la generación de valor agregado nacional”, explicó Zuppi.

Arrancó BYD: modelos, precios y un fuerte debut en Córdoba con el 20% de las unidades ya vendidas

Como presidente de ADEFA, Zuppi anticipó que el sector prevé alcanzar una producción total de 550.000 unidades para 2026, aunque reconoció que las exportaciones muestran una leve caída frente a 2024. “Brasil sigue siendo un mercado clave, pero tenemos que consolidar nuevos destinos y fortalecer la cadena de proveedores”, señaló.

La RAM Dakota se lanzará comercialmente en noviembre con una meta inicial de 17.500 unidades anuales, de las cuales el 70% se destinará a la exportación. El complejo industrial cordobés será responsable de abastecer a los mercados de la región y de incorporar tecnología de última generación para mejorar los estándares de calidad.

Zuppi también se refirió al actual contexto de competencia entre terminales y a la creciente “guerra de precios” en el mercado local. “No veo saludable un mercado con descuentos tan fuertes. Los márgenes hoy son acotados y tenemos que jugar nuestro propio partido”, advirtió, en referencia a las estrategias comerciales de las automotrices para sostener las ventas.

Por último, el ejecutivo destacó que la industria automotriz puede ser un motor clave para la recuperación económica del país. “No se trata de reclamar, sino de hacer. Si logramos más eficiencia, mejores productos y más integración local, la industria seguirá siendo uno de los motores del país”, concluyó Zuppi ante empresarios, sindicalistas y funcionarios provinciales.