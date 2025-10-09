Arrancó BYD: modelos, precios y un fuerte debut en Córdoba con el 20% de las unidades ya vendidas

La automotriz china de electromovilidad BYD (Build Your Dreams), con presencia en 6 continentes, en más de 102 países hasta abril de este año, se lanzó oficialmente en Argentina con un evento en Costa Salguero que convocó a unos 600 invitados entre concesionarios, proveedores y medios de prensa.

"De parte de todo el equipo de BYD agradecemos profundamente el interés de quienes se acercaron a la marca durante la preventa. Queremos que cada cliente viva una experiencia simple, transparente y moderna, respaldada por una red oficial de servicio postventa y la solidez de una marca global", afirmó Bernardo Fernández Paz, Director de Ventas de BYD Argentina.

A través de un esquema de preventa, que implicaba abonar US$500 para reservar una unidad, BYD Argentina ya vendió 1.500 autos. El dato es relevante porque la compañía aún no tiene locales comerciales operativos. En los próximos meses comenzará la apertura de concesionarias. Tendrá 11 concesionarios oficiales en Argentina, dos de ellos en Córdoba. Uno será operado por Autocity de Grupo Tagle y el otro por Familia Parra.

Esas dos empresas locales convocaron a medios de prensa (entre los que estuvo Punto a Punto y Perfil) para participar del lanzamiento de BYD en Argentina.

Otro dato importante es la significativa participación de la preventa en el mercado cordobés. Se estima que entre Tagle y Parra se reservaron más de 300 vehículos, entre los 100% eléctricos y la SUV híbrida. Córdoba concentraría así cerca del 20% de los BYD reservados.

Portfolio

La compañía presentó su línea de vehículos con foco en innovación tecnológica, sostenibilidad y diseño de vanguardia, basada en cinco pilares: cero emisiones, cero ruido, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente al servicio del usuario.

Los precios oficiales de los primeros modelos en Argentina:

- BYD YUAN PRO: GL 29.990 US$ y GS 30.990 US$.

- BYD SONG PRO: GL 34.990 US$ y GS 36.990 US$.

- BYD DOLPHIN MINI: GL 22.990 US$ y GS 23.990 US$.

En ese marco, BYD comunicó que ofrecerá una garantía de 6 años para el vehículo y 8 años para la batería y el motor. Los servicios de mantenimiento tienen un precio de $130.000 para el DOLPHIN MINI y $150.000 para el YUAN PRO (cada 20.000 km), y de $290.000 para el SONG PRO (cada 12.000 km).

"Con presencia ya en Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y toda Latinoamérica, el inicio de operaciones en Argentina fortalecerá nuestra red regional y nos permitirá avanzar con mayor solidez en la misión de liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en América Latina, ofreciendo vehículos de nueva energía accesibles, confiables y alineados con las necesidades locales", concluyó José Miranda Montecinos, Director de Marketing y Comunicaciones para BYD Américas, Europa, Medio Oriente y África.

Cabe recordar que BYD es una empresa global fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables. Cuenta actualmente con un amplio espectro de negocios que abarca automóviles, transporte ferroviario, nuevas energías y electrónica, con más de 30 parques industriales en todo el mundo. Desde la generación y el almacenamiento de energía hasta sus aplicaciones, Cotizada en las Bolsas de Valores de Hong Kong y Shenzhen, la compañía es reconocida como una empresa de Fortune Global 500.