Kazaró fue distinguida en los Premios Manuel Belgrano 2025 por su aporte al comercio cordobés

El Teatro del Libertador San Martín fue escenario de una nueva edición de los Premios Manuel Belgrano, el tradicional reconocimiento que distingue a los comercios cordobeses que impulsan la innovación, el empleo y el desarrollo local y que es organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.



En esta edición 2025, Kazaró fue reconocida en la categoría “Comerciantes del Año”, junto a De Grandis Portones, por su compromiso con el crecimiento sostenible, la generación de empleo formal y su constante apuesta por la profesionalización del sector.

También fueron premiados comercios destacados en otras categorías:

Comercio Joven: Rincón del Colibrí y Galará Premoldeados de Hormigón.

Rincón del Colibrí y Galará Premoldeados de Hormigón. Comercio Electrónico: Olympic Pro y Trade It SRL.

Olympic Pro y Trade It SRL. Comercio con Trayectoria: Llanos Acero y Meade Inmobiliaria.

Llanos Acero y Meade Inmobiliaria. Menciones especiales: La Carbonada, Loscatri y Checchi de la Costanera.



La vicegobernadora Myrian Prunotto destacó el valor del comercio como “motor de empleo, dinamizador del consumo y punto de encuentro social en nuestros barrios”, mientras que el ministro de Industria, Pedro Dellarossa, subrayó que “estos premios son un reconocimiento al esfuerzo y a la creatividad de miles de comerciantes cordobeses que día a día generan empleo y sostienen la economía local”.

Desde Kazaró, su socio fundador Lucas Dagatti expresó: “Recibir este reconocimiento es un orgullo enorme para todo nuestro equipo. En Kazaró creemos en el valor del trabajo, en generar oportunidades y en seguir creciendo junto a la comunidad. Este premio reafirma nuestro compromiso con la innovación, la inclusión y el desarrollo sostenible”.

Con esta nueva edición de los Premios Manuel Belgrano, la Provincia reafirma su compromiso con el sector comercial, verdadero motor social, económico y productivo de Córdoba, y ratifica su acompañamiento a quienes, con esfuerzo y compromiso, hacen crecer cada día a la provincia.