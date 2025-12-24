Toda la documentación obligatoria para salir a la ruta.

Antes de salir a la ruta, es importante además de preparar la valija, controlar que el auto esté en las condiciones óptimas, y esto incluye contar con la documentación obligatoria para poder transitar.

Además, es importante mencionar que para viajar seguros en familia, en el auto debe haber la misma cantidad de cinturones de seguridad que ocupantes. Si son menores, no hay que olvidar sujetarlos a la sillita que corresponda según la edad o el peso que tengan.

También debe haber un matafuego de 1 kg, espejos retrovisores en ambos lados y balizas portátiles por si debemos parar en la ruta por algún imprevisto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuál es la documentación obligatoria?